Tino razočarao predjelom i glavnim jelom: 'Više me podsjetilo na kašicu nego na juhu'

Kandidati su pohvalili predjelo domaćina 'Chillynut', no Nikolini se nije svidjelo što je juha bila malo pregusta ''Više me podsjetilo na kašicu nego na juhu'', priznala je Nikolina, a Matei je komentirao kako mu je predjelo bilo ukusno, no da je ipak previše prevladao okus češnjaka. Domaćin Tino smatra kako je predjelo bilo fino, s obzirom da su ga svi pojeli.