Tjedan zatvara njegovateljica Željka: 'Što možete očekivati od moje večere – samo tradicionalno!'

Djeluje mi strogo, ali je jako zanimljiva i pristupačna osoba", reći će Sandra, a Zlatko dodati: Željka je žena-zmaj!"

Tjedan u Županji i okolici zatvorit će njegovateljica Željka u Gradištu kod Županje. Željka je trenutačno doma sa sinom koji ima posebne potrebe pa stoga ona ima status roditelja-njegovatelja, a prethodno je radila u staračkom domu. Tradicija i običaju iznimno su joj važni pa tako u slobodno vrijeme izrađuje tradicijske suvenire, oslikava boce, izrađuje slike sa zlatovezom i slično.

Također, pomaže majci s njenim obiteljskim imanjem, starinskom kućom uređenom i rekonstruiranom u tradicijskom stilu. Tamo gosti nerijetko dođu na izlet, a za veće grupe Željka kuha sama, pa će Goran komentirati: Željka kuha i za previše ljudi u nekim situacijama tako da mislim da će ovo za nju biti sitnice."

Što možete očekivali od moje večerašnje večere - samo tradicionalno!" najavljuje večerašnja domaćica koja će svoju večeru pripremiti s čvarcima, kajmakom, mladim lukom, šaranom, svinjskim vratom, dudovim pekmezom i jajima.

Od svih ovih namirnica definitivno mi je u oko upao svinjski vrat, kajmak i čvarci - to su onako malo teža jela za ovo zimsko vrijeme", komentirat će Nenad sastojke, a Sandra dodati: Namirnice su mi odlične, tradicionalne."

Zlatko će se složiti sa Sandrom, ali se ujedno i zapitati kako će Željka ukomponirati šarana i svinjski vrat na isti jelovnik.