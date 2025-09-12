Emisije
Večera za 5

Tjedan zatvara njegovateljica Željka: 'Što možete očekivati od moje večere – samo tradicionalno!'

Domaćica Željka gostima će u 'Večeri za 5' pripremiti tradicionalnu večeru

RTL.hr
12.09.2025 12:01

Tjedan u Županji i okolici zatvorit će njegovateljica Željka u Gradištu kod Županje. Željka je trenutačno doma sa sinom koji ima posebne potrebe pa stoga ona ima status roditelja-njegovatelja, a prethodno je radila u staračkom domu. Tradicija i običaju iznimno su joj važni pa tako u slobodno vrijeme izrađuje tradicijske suvenire, oslikava boce, izrađuje slike sa zlatovezom i slično.

Djeluje mi strogo, ali je jako zanimljiva i pristupačna osoba", reći će Sandra, a Zlatko dodati: Željka je žena-zmaj!"

Domaćica Željka, Večera za 5
Domaćica Željka, Večera za 5 FOTO: RTL

Također, pomaže majci s njenim obiteljskim imanjem, starinskom kućom uređenom i rekonstruiranom u tradicijskom stilu. Tamo gosti nerijetko dođu na izlet, a za veće grupe Željka kuha sama, pa će Goran komentirati: Željka kuha i za previše ljudi u nekim situacijama tako da mislim da će ovo za nju biti sitnice."

Što možete očekivali od moje večerašnje večere - samo tradicionalno!" najavljuje večerašnja domaćica koja će svoju večeru pripremiti s čvarcima, kajmakom, mladim lukom, šaranom, svinjskim vratom, dudovim pekmezom i jajima.

Od svih ovih namirnica definitivno mi je u oko upao svinjski vrat, kajmak i čvarci - to su onako malo teža jela za ovo zimsko vrijeme", komentirat će Nenad sastojke, a Sandra dodati: Namirnice su mi odlične, tradicionalne."

Zlatko će se složiti sa Sandrom, ali se ujedno i zapitati kako će Željka ukomponirati šarana i svinjski vrat na isti jelovnik.

Tko će odnijeti pobjedu u ovom tjednu 'Večere za 5' - ne propustite doznati večeras na RTL-u od 18 sati! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Goranova večera oduševila gledatelje 'Večere za 5': 'Čista petica za domaćina, ostali smo bez teksta'

