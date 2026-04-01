Tko je Mijo, novi kandidat 'Večere za 5' koji je zamijenio Benedikta? On je odustao nakon prvog dana, a stiže - Zagrepčanin

U popularnom kulinarskom showu 'Večera za 5' ovog je tjedna došlo do neočekivane promjene. Umjesto Benedikta, za stol s otočkom ekipom na Rabu sjeo je Mijo, simpatični Zagrepčanin koji, kako sam kaže, nije "morski vuk", ali se nada da će to postati. Njegov dolazak unio je novu dinamiku, a Mijo je otvoreno podijelio svoja očekivanja, strahove i veliku ljubav prema otoku na kojem se našao u potpuno novoj ulozi.

"Možda niste baš očekivali mene, ali evo, ja sam iznenađenje ovog tjedna", s osmijehom je započeo Mijo, odmah dajući do znanja da je spreman unijeti svježinu u rapsku ekipu. Iako je kuhanje u centru pažnje, Mijo je jasno istaknuo što su mu prioriteti. "Volim dobro društvo, volim dobru atmosferu za večerom i, normalno, volim i dobru klopu", objasnio je, potvrđujući da je stigao na pravo mjesto za uživanje u svim aspektima druženja za stolom. Njegov entuzijazam i fokus na zajedništvo odmah su pokazali da mu je, osim bodova, iznimno stalo do cjelokupnog iskustva.

Iako dolazi s kontinenta, Mijo nije stranac na Rabu. Otkrio je kako je otok njegovo često ljetno odredište te je razvio posebnu povezanost s njim. "Bez obzira na to što sam iz Zagreba, obožavam Rab. Ljetujem tu jako često", rekao je i dodao pohvale na račun domaćina. "Rabljani su jako simpatični i pristupačni ljudi. Volim taj mir i odmor koji Rab i njegovi stanovnici nude."

Upravo ga ta ljubav prema otoku stavlja pred zanimljiv izazov. Svjestan je da su Rabljani poznati po svojim ribljim specijalitetima, što ga je navelo na pitanje koje ga najviše intrigira. "Zanima me kako će reagirati na moju kontinentalnu kuhinju", priznao je, otvarajući tako prostor za zanimljiv sraz kulinarskih svjetova.

Budući da se ekipi nije pridružio od samog početka, Mijo je iskreno progovorio o svom najvećem cilju. "Zapravo mi je najbitnije to da me prihvate kao nekakvog autsajdera koji sada ulazi i dolazi tu boriti se s njihovim kulinarskim iskustvima", naglasio je. Više od savršene večere, priželjkuje opušteno okruženje u kojem će se moći prilagoditi i osjećati dobrodošlo. "Ono što bih ja volio je odlična atmosfera za stolom, super društvo da me opuste i da se nekako prilagodim."

Svoj nastup zaokružio je vedrim i humorističnim zaključkom, pokazujući da cijeloj situaciji pristupa bez opterećenja. Uvjeren je da će se svatko tko istinski cijeni more i otok Rab lako uklopiti u druželjubivu ekipu. Uz smijeh je dodao samo jedan potencijalni kamen spoticanja: "Samo da ne krenu u rasprave o nogometu." Tim ležernim komentarom Mijo je pokazao da je spreman za sve što ga čeka, s naglaskom na smijeh i dobru zabavu.

Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.40 na RTL-u. Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.