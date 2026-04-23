Tko je svestrani umjetnik koji je goste 'Večere za 5' ostavio bez teksta? Vatrogasnu feštu na začinila živuća legenda

Iako je domaćin iz Bola svoje kolege oduševio ribljim menijem prožetim tradicijom, vrhunac večeri nije bio na tanjuru, već u stihovima i pjesmi koje je donio poseban gost - svestrani bolski umjetnik i, kako su ga sami nazvali, "živuća legenda" Ivica Jakšić Čokrić Puko

icon-close

U tjednu 'Večere za 5' kada su brački vatrogasci pokazali da su majstori ne samo u gašenju požara već i u kuhinji, večera kod Nikole, od milja zvanog Čarli, donijela je iznenađenje koje je nadmašilo sva kulinarska umijeća.

Večer puna emocija i dalmatinskog duha

Atmosfera u vatrogasnom domu u Bolu od samog je početka bila nabijena pozitivnom energijom i prijateljskim nadmetanjem. Domaćin Čarli, poznat po svojoj otvorenosti i natjecateljskom duhu, potrudio se gostima prirediti autentičnu bračku gozbu. No, nakon što su posluženi "Tri siromaha" i "Morska neman", Čarli je iz rukava izvukao asa koji nitko nije očekivao. Kao krunu večeri, svojim je kolegama priredio dar za pamćenje - nastup čovjeka koji je utjelovljenje bolske kulture. "Da ne bi ostali praznih ruku", najavio je Čarli, a potom su u prostoriju ušli gosti koji su večer podigli na potpuno novu razinu. Uz pratnju klape, pred vatrogasce je stao Ivica Jakšić Čokrić Puko, čija je pojava izazvala opće oduševljenje.

icon-expand Ivica Jakšić Čokrić Puko, Večera za 5 FOTO: RTL

Svestrani umjetnik i čuvar bolske baštine

Za one koji nisu s Brača, ime Ivice Jakšića Čokrića Puka možda ne znači mnogo, no u lokalnim okvirima on je istinska institucija. Puko je pjesnik, umjetnik, aktivist i autor, čovjek čiji je rad duboko ukorijenjen u bolsku čakavicu i očuvanje lokalnog identiteta. Njegove pjesme i performansi poznati su po specifičnom humoru, britkosti i ljubavi prema otoku, a njegov umjetnički izričaj obuhvaća širok spektar, od pisanja do skulpture. "Naš pjesnik, naš umjetnik, naš domaći čovik koji prati sve, koji je za svih nas", s ponosom ga je predstavio domaćin Čarli, ističući kako Puko "pjeva, pleše, zabavlja i nas i goste i svi".

'Pripreme za smak svita' za hrabre vatrogasce