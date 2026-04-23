Večera za 5

Tko je svestrani umjetnik koji je goste 'Večere za 5' ostavio bez teksta? Vatrogasnu feštu na začinila živuća legenda

Iako je domaćin iz Bola svoje kolege oduševio ribljim menijem prožetim tradicijom, vrhunac večeri nije bio na tanjuru, već u stihovima i pjesmi koje je donio poseban gost - svestrani bolski umjetnik i, kako su ga sami nazvali, "živuća legenda" Ivica Jakšić Čokrić Puko

RTL.hr
23.04.2026 19:00

U tjednu 'Večere za 5' kada su brački vatrogasci pokazali da su majstori ne samo u gašenju požara već i u kuhinji, večera kod Nikole, od milja zvanog Čarli, donijela je iznenađenje koje je nadmašilo sva kulinarska umijeća. 

Večer puna emocija i dalmatinskog duha

Atmosfera u vatrogasnom domu u Bolu od samog je početka bila nabijena pozitivnom energijom i prijateljskim nadmetanjem. Domaćin Čarli, poznat po svojoj otvorenosti i natjecateljskom duhu, potrudio se gostima prirediti autentičnu bračku gozbu. No, nakon što su posluženi "Tri siromaha" i "Morska neman", Čarli je iz rukava izvukao asa koji nitko nije očekivao. Kao krunu večeri, svojim je kolegama priredio dar za pamćenje - nastup čovjeka koji je utjelovljenje bolske kulture.

"Da ne bi ostali praznih ruku", najavio je Čarli, a potom su u prostoriju ušli gosti koji su večer podigli na potpuno novu razinu. Uz pratnju klape, pred vatrogasce je stao Ivica Jakšić Čokrić Puko, čija je pojava izazvala opće oduševljenje.

Ivica Jakšić Čokrić Puko, Večera za 5
Ivica Jakšić Čokrić Puko, Večera za 5 FOTO: RTL

Svestrani umjetnik i čuvar bolske baštine

Za one koji nisu s Brača, ime Ivice Jakšića Čokrića Puka možda ne znači mnogo, no u lokalnim okvirima on je istinska institucija. Puko je pjesnik, umjetnik, aktivist i autor, čovjek čiji je rad duboko ukorijenjen u bolsku čakavicu i očuvanje lokalnog identiteta. Njegove pjesme i performansi poznati su po specifičnom humoru, britkosti i ljubavi prema otoku, a njegov umjetnički izričaj obuhvaća širok spektar, od pisanja do skulpture.

"Naš pjesnik, naš umjetnik, naš domaći čovik koji prati sve, koji je za svih nas", s ponosom ga je predstavio domaćin Čarli, ističući kako Puko "pjeva, pleše, zabavlja i nas i goste i svi".

Ivica Jakšić Čokrić Puko, Večera za 5
Ivica Jakšić Čokrić Puko, Večera za 5 FOTO: RTL

'Pripreme za smak svita' za hrabre vatrogasce

Puko je za ovu prigodu izveo recital posvećen upravo vatrogascima, iz svoje zbirke "Pripreme za smak svita na čakavštini". Njegova interpretacija, prožeta autentičnim dijalektom i snažnom emocijom, ostavila je prisutne bez teksta. Stihovi o pripremama za katastrofu, ispričani na humorističan, ali i duboko ljudski način, savršeno su rezonirali s ljudima kojima je suočavanje s opasnošću svakodnevica.

"To je osoba za koju nikad ne znaš na koji način će te iznenaditi i iz kojeg rukava će izvaditi onog svoga asa. To je jednostavno, zato je živuća legenda", komentirala je jedna od gošći, sažimajući dojam koji je Puko ostavio.

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' sutra od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

Ivica Jakšić Čokrić Puko Večera za 5
