Toca otvara ovotjednu 'Večeru za 5': 'Hobi mi je kuhanje, volim biti u kuhinji! Neka pobijedi najbolji, bitno je da se dobro najedemo!'

Ovotjednu 'Večeru za 5' otvara Tomislav Toca Župan, koji je gledateljima RTL-a poznato po sudjelovanju u emisijama 'Tri, dva, jedan - kuhaj!' i 'Superpar'. Sa suprugom Badom uživa u sretnom bračnom životu, a usto domaćin obožava kuhanje, prirodu dobru šalu. Vrijeme provodi i u projektiranju kuća i vikendica na svom računalu, a u kuhinji je kreativan i sklon eksperimentiranju. U goste mu stižu krojačica Martina Brizar, prodavačica Karmela Elijaš Bašura, inženjer Mario Švaganović i računalni tehničar Ivan Mihajlović.

"Bada i ja smo 43 godine u braku, kamo sreće da još 43 godine doživimo, nadamo se! Od spavanja do spavanja smo zajedno, ljudi me pitaju kako mogu biti 24 sata sa ženom, a meni je to prva liga", priča sretni Toca. "Hobi mi je kuhanje, volim u kuhinji biti, a imam hobi i crtanja na kompjuteru svojim prijateljima, ako žele nešto renovirati, dvorište urediti pa dam neku ideju. Volim se zafrkavati s tim tehnološkim uređajima", dodao je Toca. "Od ovog tjedna očekujem da sve prođe u najboljem redu, neka najbolji pobijedi, bitno da se dobro najedemo", kroz smijeh je zaključio Tomislav pa predstavio svoje sastojke.