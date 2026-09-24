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Večera za 5

Tomislav iz 'Večere za 5' ima šestero djece: 'Ja sam sebe ostvario'

U novoj epizodi 'Večere za 5' svoje kulinarsko umijeće pokazao je ugostitelj Tomislav Pavlović, a osim jelima, goste je osvojio i svojom životnom pričom. Posebnu pažnju natjecatelja privukla je činjenica da je Tomislav otac šestero djece

RTL.hr
24.09.2026 18:00

Tomislav Pavlović ugostio je kandidate 'Večere za 5' i pripremio im večeru, no tijekom druženja tema nije bila samo hrana. Gosti su se posebno osvrnuli na njegovu obitelj i činjenicu da je otac čak šestero djece.

Tomislav, Večera za 5
Tomislav, Večera za 5 FOTO: RTL

"Tomislav ima šestero djece i mora biti u kondiciji", komentirala je jedna od natjecateljica, dok je drugi dodao "Svaka čast."

Tomislav, Večera za 5
Tomislav, Večera za 5 FOTO: RTL

Za Tomislava je očinstvo jedna od najvećih životnih vrijednosti, a nije skrivao koliko mu njegova djeca znače.

"Biti otac šestero djece je nešto najljepše što ja mogu zamisliti. Ja sam sebe ostvario kroz tu djecu, to je nešto što sam fakat htio", rekao je Tomislav.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 tomislav
Večera za 5

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