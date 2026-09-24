Tomislav iz 'Večere za 5' ima šestero djece: 'Ja sam sebe ostvario'

Tomislav Pavlović ugostio je kandidate 'Večere za 5' i pripremio im večeru, no tijekom druženja tema nije bila samo hrana. Gosti su se posebno osvrnuli na njegovu obitelj i činjenicu da je otac čak šestero djece.

"Tomislav ima šestero djece i mora biti u kondiciji", komentirala je jedna od natjecateljica, dok je drugi dodao "Svaka čast."

Za Tomislava je očinstvo jedna od najvećih životnih vrijednosti, a nije skrivao koliko mu njegova djeca znače.

"Biti otac šestero djece je nešto najljepše što ja mogu zamisliti. Ja sam sebe ostvario kroz tu djecu, to je nešto što sam fakat htio", rekao je Tomislav.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.