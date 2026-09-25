Tomislav odnio pobjedu u zagrebačkom tjednu 'Večere za 5': 'Nagrada ide na obiteljsko putovanje'

Pobjednik ovotjedne 'Večere za 5' u Zagrebu i okolici je simpatični ugostitelj i otac šestero djece Tomislav

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Novi tjedan u voljenoj RTL-ovoj emisiji donio je pregršt ukusnih recepata, a glavnu nagradu na kraju je odnio svestrani ugostitelj i otac šestero djece. Tjedan u Zagrebu i okolici otvorila je Alana koja je osvojila 53 boda, Renato je u utorak zaradio 60 bodova, a Nenad u srijedu još viših 68. Jučer je svoje goste večerom oduševio Tomislav – odlučio se za zeleni rižoto s tikvicama, graškom i bobom, glavno jeo bio je lungić u korici od pistacija i bučinih sjemenki uz ragu od boba sa špekom i sezonsku salatu, a za desert tiramisu u čaši.

icon-expand icon-close icon-close Zdenka, Tomislav, Večera za 5 FOTO: RTL

Gosti su ga nagradili sa 71 bodom te mu je pobjedu mogla ukrasti" još samo Zdenka. Simpatična vjeroučiteljica iz Donjeg Orešja kraj Svetog Ivana Zeline svojim gostima odlučila je poslužiti laganu, ljetnu večeru, s puno sezonskog povrća iz njezina vrta. Alana, Renato, Nenad i Tomislav bili su oduševljeni njezinim velikim dvorištem prepunim cvijeća, a po dolasku su je odlučili razveseliti pjesmom. Zdenka je, pak, svoje goste dočekala u društvu dvoje učenika u tradicionalnim narodnim nošnjama, koji su im poželjeli dobrodošlicu u zelinski kraj.

icon-expand Zdenka, Večera za 5 FOTO: RTL

Za predjelo je današnja domaćica napravila punjene šarene rolade sa špinatom i domaćim ajvarom, za glavno jelo poslužene su pureće šnicle s povrćem i rižom, a za desert kremasti kolač prigodnog naziva 'Za prste polizati'. Nakon reda ukusne hrane, pjevanja uz gitaru, pa čak i nogometa u dvorištu, uslijedile su i ocjene za hranu i atmosferu. Očekivao sam više od gospođe Zdenke u predstavljanju autohtonih jela", komentirao je Renato i dao ocjenu 6 za hranu, a za atmosferu peticu.

icon-expand Večera za 5 FOTO: RTL

Predjelo ne bih mijenjala ni u kojem pogledu. Desert je bio fin, ali ne volim šlag", kazala je Alana i podigla ocjenu 8 za hranu te jednako toliko za atmosferu, Večera koju nam je pripremila Zdenka bila je jako dobra. Glavno jelo mi osobno možda nije bilo najbolje, možda imam drugačiji ukus... Desert odličan, a predjelo ok", kazao je Nenad te za večeru dao 8, a za ugodnu i prijateljsku atmosferu visoku devetku. Glavno jelo je bilo ukusno, možda ne po mom šmeku, ali to je manje bitno. Desert ugodno iznenađenje", Tomislav je jela nagradio desetkom, a atmosferu ocjenom 8 jer mu je kod Nenada ipak bilo zabavnije.

icon-expand Nenad, Večera za 5 FOTO: RTL