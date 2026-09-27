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Večera za 5

Tomislavov pobjednički recept iz 'Večere za 5': Za ovaj rižoto tražila se porcija više

Tomislav je u ovotjednoj 'Večeri za 5' pripremio predjelo koje je ostalo u posebnom sjećanju njegovim gostima. Rižoto s pršutom, graškom, bobom i tikvicama oduševio je ekipu za stolom toliko da su odmah poželjeli još jednu porciju

RTL.hr
27.09.2026 10:00

Tomislav je u ovotjednoj 'Večeri za 5' svoje goste osvojio jelom koje je pripremio za predjelo – rižotom s pršutom, graškom, bobom i tikvicama. Ova kombinacija okusa toliko ih je oduševila da su tražili repete, a pohvale nisu prestajale ni dan poslije, kada su se na sljedećoj večeri ponovno prisjetili Tomislavova jela. Donosimo recept za rižoto koji je osvojio nepca njegovih gostiju.

Tomislav, Večera za 5
Tomislav, Večera za 5 FOTO: RTL

Sastojci

Riža za rižoto, luk, bijelo vino, temeljac, pršut, grašak, bob, tikvice, pire od graška, začini po želji te maslac i/ili sir za mantekiranje.

Priprema

1. Pripremite bazu

Na malo masnoće pirjajte sitno nasjeckani luk dok ne omekša. Dodajte rižu i kratko je tostirajte uz miješanje.

2. Podlijte vinom

Rižu podlijte bijelim vinom i kuhajte dok alkohol ne ispari. Zatim postupno dodajte topli temeljac, uz povremeno miješanje.

3. Dodajte povrće

Kada je riža otprilike 90 posto kuhana, umiješajte pire od graška, tikvice, bob i grašak. Dodajte pršut i sve zajedno kratko kuhajte dok riža ne bude gotova, a povrće ostane lijepo i svježe.

4. Završite rižoto

Začinite po ukusu te na kraju mantekirajte rižoto maslacem i/ili sirom kako bi postao kremast. Poslužite odmah.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.

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Večera za 5

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