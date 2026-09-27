Tomislavov pobjednički recept iz 'Večere za 5': Za ovaj rižoto tražila se porcija više

Tomislav je u ovotjednoj 'Večeri za 5' svoje goste osvojio jelom koje je pripremio za predjelo – rižotom s pršutom, graškom, bobom i tikvicama. Ova kombinacija okusa toliko ih je oduševila da su tražili repete, a pohvale nisu prestajale ni dan poslije, kada su se na sljedećoj večeri ponovno prisjetili Tomislavova jela. Donosimo recept za rižoto koji je osvojio nepca njegovih gostiju.

Riža za rižoto, luk, bijelo vino, temeljac, pršut, grašak, bob, tikvice, pire od graška, začini po želji te maslac i/ili sir za mantekiranje.

1. Pripremite bazu

Na malo masnoće pirjajte sitno nasjeckani luk dok ne omekša. Dodajte rižu i kratko je tostirajte uz miješanje.

2. Podlijte vinom

Rižu podlijte bijelim vinom i kuhajte dok alkohol ne ispari. Zatim postupno dodajte topli temeljac, uz povremeno miješanje.

3. Dodajte povrće

Kada je riža otprilike 90 posto kuhana, umiješajte pire od graška, tikvice, bob i grašak. Dodajte pršut i sve zajedno kratko kuhajte dok riža ne bude gotova, a povrće ostane lijepo i svježe.

4. Završite rižoto

Začinite po ukusu te na kraju mantekirajte rižoto maslacem i/ili sirom kako bi postao kremast. Poslužite odmah.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.