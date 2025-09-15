Emisije
Večera za 5

Top frizura koja je ukrala show! Ana iz 'Večere za 5' oduševila protukandidatkinje: 'Ana ne bi bila Ana bez te frizure'

Ana je svoje protukandidatkinje Dinu, Anteu, Doroteu i Ivanu ugostila u Sesvetskom Kraljevcu

RTL.hr
15.09.2025 18:30

Novi tjedan 'Večere za 5' u kojem će se za glavnu nagradu boriti nogometašice NK Sesvetski Kraljevec otvorila je Ana Pavlić, strastvena sportašica i voditeljica odjela u trgovini namještaja. Ana je svoje protukandidatkinje Dinu, Anteu, Doroteu i Ivanu ugostila u Sesvetskom Kraljevcu.

Ani je u pomoć došla mlađa sestra Ivana. Ivana je kazala da su jako bliske, ali i različite. Ivana je kao mala plesala u folkloru, a Ana je trenirala karate. "Ja sam htjela da ona uvijek bude moja žrtva za radit frizure i šminkanje, a ona je to naravno uvijek odbijala. Danas joj je frizura odlična kad sam ja urednica. Ja sam završila frizersku školu, a ona je moj mali mentor koji mi naređuje. Napokon je iz djetinjstva, što mi nikada nije dala, došlo pod moje ruke", ispričala je sestra Ivana.

Ana Pavlić, Večera za 5
Ana Pavlić, Večera za 5 FOTO: RTL

I ostale djevojke prokomentirale su Aninu frizuru. "Ana ima jako specifičnu frizuru i znamo da joj to sve stilizira njezina sestra. Mislim da joj jako dobro stoji i da Ana ne bi bila Ana bez te frizure", poručila je Antea.

"Ana ima top frizuru, najbolju od svih nas", dodala je Dorotea.

Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka na RTL-u od 18 sati. Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Večera za 5

Prva domaćica novog tjedna 'Večere za 5', nogometašica Ana, ne skriva natjecateljski duh: 'Cure, pripremite se jer ću ja najbolje skuhati!'

