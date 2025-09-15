Top frizura koja je ukrala show! Ana iz 'Večere za 5' oduševila protukandidatkinje: 'Ana ne bi bila Ana bez te frizure'

Novi tjedan 'Večere za 5' u kojem će se za glavnu nagradu boriti nogometašice NK Sesvetski Kraljevec otvorila je Ana Pavlić, strastvena sportašica i voditeljica odjela u trgovini namještaja. Ana je svoje protukandidatkinje Dinu, Anteu, Doroteu i Ivanu ugostila u Sesvetskom Kraljevcu.
Ani je u pomoć došla mlađa sestra Ivana. Ivana je kazala da su jako bliske, ali i različite. Ivana je kao mala plesala u folkloru, a Ana je trenirala karate. "Ja sam htjela da ona uvijek bude moja žrtva za radit frizure i šminkanje, a ona je to naravno uvijek odbijala. Danas joj je frizura odlična kad sam ja urednica. Ja sam završila frizersku školu, a ona je moj mali mentor koji mi naređuje. Napokon je iz djetinjstva, što mi nikada nije dala, došlo pod moje ruke", ispričala je sestra Ivana.
I ostale djevojke prokomentirale su Aninu frizuru. "Ana ima jako specifičnu frizuru i znamo da joj to sve stilizira njezina sestra. Mislim da joj jako dobro stoji i da Ana ne bi bila Ana bez te frizure", poručila je Antea.
"Ana ima top frizuru, najbolju od svih nas", dodala je Dorotea.
