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Večera za 5

Torta iz 'Večere za 5' oduševljava spojem rogača, naranče i čokolade, evo recepta

Torta 'Okusi s juga' bila je Karmelijin slatki završetak večere u 'Večeri za 5'. Biskvit od rogača i čokolade obogatila je aromom naranče, rumom i kremastom čokoladnom glazurom

RTL.hr
07.11.2026 12:00

Karmelija je u 'Večeri za 5' za desert pripremila tortu 'Okusi s juga', bogatu kombinaciju rogača, čokolade i naranče. Sočan biskvit premazala je marmeladom od višanja s dodatkom ruma, a cijelu tortu završila čokoladnom glazurom. Ako želite isprobati ovaj aromatičan desert kod kuće, donosimo recept.

Karmelija, Večera za 5
Karmelija, Večera za 5 FOTO: RTL

Biskvit s rogačem:

200 g čokolade za kuhanje 

200 g maslaca

8 jaja

150 g šećera

150 g mljevenog rogača

naribana korica 1 naranče

sok od naranče

Premaz:

4 žlice marmelade od višanja

2 žlice ruma

Čokoladna glazura:

100 g čokolade za kuhanje

100 ml slatkog vrhnja

Priprema:

Čokoladu i maslac otopite na laganoj vatri pa ostavite sastrane da se malo ohladi. Jaja izmiksajte sa šećerom tako da dobijete gustu, svjetlu smjesu pa umiješajte otopljenu čokoladu i maslac. Dodajte sok i koricu naranče, a zatim rogač. Rogač prosijte, a eventualne grudice razbijte" prstima. Kuhačom sve izmiješajte tako da dobijete glatku smjesu bez grudica. Smjesu izlijte u kalup za torte (26 cm) kojem ste dno prekrili masnim papirom. Tortu pecite otprilike 25 minuta na temperaturi od 170C. Marmeladu od višanja pomiješajte s rumom, zagrijte na laganoj vatri i premažite njome ohlađenu tortu. Čokoladu i slatko vrhnje otopite na laganoj vatri pa premažite tortu čokoladnom glazurom. Ukrasite po želji pa poslužite samostalno ili uz malo tučenog, slatkog vrhnja.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 torta od rogača i naranče
Večera za 5

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