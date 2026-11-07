Torta iz 'Večere za 5' oduševljava spojem rogača, naranče i čokolade, evo recepta

Karmelija je u 'Večeri za 5' za desert pripremila tortu 'Okusi s juga', bogatu kombinaciju rogača, čokolade i naranče. Sočan biskvit premazala je marmeladom od višanja s dodatkom ruma, a cijelu tortu završila čokoladnom glazurom. Ako želite isprobati ovaj aromatičan desert kod kuće, donosimo recept.

Čokoladu i maslac otopite na laganoj vatri pa ostavite sastrane da se malo ohladi. Jaja izmiksajte sa šećerom tako da dobijete gustu, svjetlu smjesu pa umiješajte otopljenu čokoladu i maslac. Dodajte sok i koricu naranče, a zatim rogač. Rogač prosijte, a eventualne grudice razbijte" prstima. Kuhačom sve izmiješajte tako da dobijete glatku smjesu bez grudica. Smjesu izlijte u kalup za torte (26 cm) kojem ste dno prekrili masnim papirom. Tortu pecite otprilike 25 minuta na temperaturi od 170C. Marmeladu od višanja pomiješajte s rumom, zagrijte na laganoj vatri i premažite njome ohlađenu tortu. Čokoladu i slatko vrhnje otopite na laganoj vatri pa premažite tortu čokoladnom glazurom. Ukrasite po želji pa poslužite samostalno ili uz malo tučenog, slatkog vrhnja.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.