Torta s lavandom iz 'Večere za 5' koja odiše Dalmacijom: 'Pun pogodak'

U posebnom, humanitarnom tjednu popularne kulinarske emisije "Večera za 5", brački vatrogasci pokazuju da nisu heroji samo kad zagusti, već i za stolom. Domaćica Ana iz Milne, tajnica Dobrovoljnog vatrogasnog društva Milna, priredila je večer za pamćenje, a njezin je vrhunac stigao s desertom koji je oduševio goste i potaknuo pjesmu, te s darovima koji su pokazali snagu lokalne zajednice.

Desert koji miriše na Dalmaciju

Nakon kreativnog predjela i bogatog glavnog jela, Ana je na stol iznijela "šlag na kraju", kako ga je i sama nazvala. Desert pod pjesničkim imenom "Kad mendule procvjetaju" bio je njezina inačica klasične bračke torte, obogaćena mirisima otoka.

"Kad mendule procvjetaju, čak se i rimuje", našalila se Ana poslužujući svoju kulinarsku kreaciju. Goste je odmah privukao intenzivan miris limuna, a s nestrpljenjem su čekali probati kombinaciju za koju su znali da uključuje i lavandu, sastojak koji zahtijeva vještu ruku.

Savršena ravnoteža okusa

Prvi zalogaji potvrdili su Anino umijeće. Gosti, njezine kolege vatrogasci s otoka, bili su puni hvale za postignutu ravnotežu. "Više mi se osjetilo limun nego lavanda, ali osjeti se lavanda, i bitno je da ne dominira", komentirao je jedan od kolega, dok je drugi dodao: "Da ti budem iskren, nisam toliko osjetio tu lavandu. Mislio sam da će biti intenzivnija, očito je pogodila taj omjer tako da super."

Svi su se složili da je spoj badema, osvježavajuće kiselosti limuna i nježnog cvjetnog tona lavande bio pun pogodak. Činjenica da su čak i oni koji inače ne preferiraju određene sastojke ispraznili tanjure bila je najveća pohvala za domaćicu. "Za mene je to top kad netko nešto ne voli, a proba i isprazni tanjur. To mi je pohvala bez da mi poslije daju bilo koju ocjenu", s osmijehom je zaključila Ana.

Pjesma za stolom i darovi koji griju srce

Vesela atmosfera, potaknuta ukusnom hranom, dosegla je vrhunac kada su gosti, inspirirani desertom, spontano zapjevali hit "Oči boje lavande". Pjesma se nastavila, a smijeh i druženje pokazali su da je Anina večera bila puno više od natjecanja - bila je proslava prijateljstva i zajedništva.

