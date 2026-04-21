Večera za 5

Torta s lavandom iz 'Večere za 5' koja odiše Dalmacijom: 'Pun pogodak'

U 'Večeri za 5' predstavila se Ana

21.04.2026 18:45

U posebnom, humanitarnom tjednu popularne kulinarske emisije "Večera za 5", brački vatrogasci pokazuju da nisu heroji samo kad zagusti, već i za stolom. Domaćica Ana iz Milne, tajnica Dobrovoljnog vatrogasnog društva Milna, priredila je večer za pamćenje, a njezin je vrhunac stigao s desertom koji je oduševio goste i potaknuo pjesmu, te s darovima koji su pokazali snagu lokalne zajednice.

Desert koji miriše na Dalmaciju

Nakon kreativnog predjela i bogatog glavnog jela, Ana je na stol iznijela "šlag na kraju", kako ga je i sama nazvala. Desert pod pjesničkim imenom "Kad mendule procvjetaju" bio je njezina inačica klasične bračke torte, obogaćena mirisima otoka.

Ana, Večera za 5
Ana, Večera za 5 FOTO: RTL

"Kad mendule procvjetaju, čak se i rimuje", našalila se Ana poslužujući svoju kulinarsku kreaciju. Goste je odmah privukao intenzivan miris limuna, a s nestrpljenjem su čekali probati kombinaciju za koju su znali da uključuje i lavandu, sastojak koji zahtijeva vještu ruku.

Savršena ravnoteža okusa

Prvi zalogaji potvrdili su Anino umijeće. Gosti, njezine kolege vatrogasci s otoka, bili su puni hvale za postignutu ravnotežu. "Više mi se osjetilo limun nego lavanda, ali osjeti se lavanda, i bitno je da ne dominira", komentirao je jedan od kolega, dok je drugi dodao: "Da ti budem iskren, nisam toliko osjetio tu lavandu. Mislio sam da će biti intenzivnija, očito je pogodila taj omjer tako da super."

Desert, Večera za 5
Desert, Večera za 5 FOTO: RTL

Svi su se složili da je spoj badema, osvježavajuće kiselosti limuna i nježnog cvjetnog tona lavande bio pun pogodak. Činjenica da su čak i oni koji inače ne preferiraju određene sastojke ispraznili tanjure bila je najveća pohvala za domaćicu. "Za mene je to top kad netko nešto ne voli, a proba i isprazni tanjur. To mi je pohvala bez da mi poslije daju bilo koju ocjenu", s osmijehom je zaključila Ana.

Pjesma za stolom i darovi koji griju srce

Vesela atmosfera, potaknuta ukusnom hranom, dosegla je vrhunac kada su gosti, inspirirani desertom, spontano zapjevali hit "Oči boje lavande". Pjesma se nastavila, a smijeh i druženje pokazali su da je Anina večera bila puno više od natjecanja - bila je proslava prijateljstva i zajedništva.

Večera za 5
Večera za 5 FOTO: RTL

Kao završni pečat večeri, Ana je pripremila posebne darove. Svaki gost dobio je sapune koje su izradili učenici Osnovne škole Milna te "menadžerski riječnik" s lokalnim milnarskim izrazima, poput karakterističnog "aztec". Gosti su bili dirnuti pažnjom i trudom. "Poklon je odličan, originalan i baš će biti jedna lijepa uspomena", izjavila je jedna gošća, dok je drugi pohvalio trud djece iz lokalne zajednice.

Večera za 5

Ekipa se odlično zabavila, a domaćica za pripremljenu večeru osvojila maksimalnih četrdeset bodova: 'Ništa ne bih dodao ni oduzeo'

Večera za 5

Večeras za vatrogasnu ekipu kuha Ana: 'Vidim da je riblji meni što se meni jako sviđa'

Večeras za vatrogasnu ekipu kuha Ana: 'Vidim da je riblji meni što se meni jako sviđa'

Žana osvojila maksimalnih četrdeset bodova: 'Ostao sam iznenađen, savršeno'

Slastica u 'Večeri za 5' koja je mnoge vratila u djetinjstvo: Žana spremila rožatu

Ovaj tjedan u 'Večeri za 5' kulinarske snage odmjerit će brački vatrogasci!

Đurđica je pobjednica ovotjedne 'Večere za 5': 'Ova večera je bila šlag na tortu'

Danica iz 'Večere za 5' tek je prije 14 godina prvi put bila na moru: 'Sanjala sam ga, ali nisam znala što je to'

Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost