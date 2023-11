Treba li djecu hraniti veganski? 'Ovo je naučeno življenje tako da se i malu djecu lako može naučiti'

Sandy je kuhar u vrtiću, to jest u obrtu za čuvanje djece. Rekao je kako im kuha veganske specijalitete, no kako su ipak prilagođeni djeci s obzirom da su djeca nekad izbirljiva. ''Uredu mi je da su mala djeca vegani jer veganstvo je način života. Ovo kako mi živimo je naučeno življenje tako da se malu djecu lako može naučiti'', komentirala je Gordana. Matei ne bi volio da je od malih nogu vegan, no Nikolini bi bilo drago da je. ''Voljela bih da sam veganka otpočetka života, ali evo to nije bio slučaj pa sam do toga morala doći sama'', priznala je Nikolina. ''Iskreno ne bih volio da su me roditelji hranili veganski, posebice u to vrijeme kada sam ja odrastao, kad nije bilo dostupne veganske hrane. Također, smatram da djeca trebaju sve probati'', komentirao je Matei.

