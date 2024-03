Treba li zamjeriti Ivanu na kupovnim medenjacima? 'Teško je napraviti domaći medenjak'

Tehničar za računarstvo Ivan Mihajlović posljednji je ovotjedni kandidat 'Večere za 5' , a za desert je pripremio kreativno jelo: poznati kolač Tiramisu na malo drugačiji način.

Naime, Ivan je umjesto piškota u kolač stavio medenjake, a dio kandidata mu je zamjerilo što su oni bili kupovni, no ipak složili su se kako je dekoracija deserta bila izvrsna! ''Izgled deserta je bio lijep, stvarno je lijepo složio u te čaše. No, količinski je bilo previše...'', komentirala je Martina. ''Medenjaci su bili kupovni i to sam odmah u početku rekla da ću mu zamjeriti – najlakše je otići u trgovinu i kupiti'', dodala je, a Toca pak misli kako nije imao izbor oko medenjaka.