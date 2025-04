Treći dan podravske 'Večere za 5' kuha pivar Matija: 'To bi moglo biti super'

Treći dan podravskog tjedna 'Večere za 5' u naselju Draganovec u sklopu Koprivnice će kuhati ugostitelj Matija Hemetek. Matija je suprug i otac dvoje djece, po zanimanju je ugostitelj i vlasnik je male craft pivovare.

Društven sam, to mi je u opisu posla", kaže Matija, koji se u slobodno vrijeme bavi popravcima i restauracijom starih auta: To je ljubav, meni to služi za svaki dan. Manje problema imaš kad sam znaš složiti i popraviti auto, a i jednostavnije je kad nema elektronike." Tako je staru prikolicu za konje prenamijenio u ugostiteljsku prikolicu s kojom ide na sajmove gdje prodaje svoje pivo.

U 'Večeru za 5' se prijavio jer voli kuhati pa da vidi kako će se to svidjeti gostima, a što se jelovnika tiče, najavljuje: Pripremit ću uglavnom domaću večeru. Glavno jelo će biti tipično domaće kakvo se jede kod nas u Podravini."