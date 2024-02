U ovotjednoj 'Večeri za 5' stara poznanstva: 'Nije da skrivaju, no načuli smo da su nešto imali u prošlosti'

Prva ovotjedna domaćica 'Večere za 5' je asistentica voditelja proizvodnje Dunja Suhanek, a ugostila je protukandidate u svom domu u Varaždinu. Upravo je zahvaljujući 'Večeri za 5' Dunja upoznala supruga Tomislava, s kojim su je povezale društvene mreže i komentari vezani uz njegovo sudjelovanje u emisiji. Tomislav je tada dobio vrlo niske ocjene, a njegova je supruga svakako uspješnija.

Kako je prva večera u tjednu, protukandidati su se tek upoznali, no domaćica Dunja i Zlatko se poznaju otprije. ''Mi se poznajemo, no nismo znali da ćemo se sresti na ovaj način. Nismo se već jako dugo vidjeli'', objasnila je domaćica gostima. ''Meni je drago da sam vidio Dunju nakon jako dugo vremena i nadam se da ću uživati u večeri'', rekao je Zlatko te su u to ime Dunja i Zlatko nazdravili. ''Svi ili samo vi nazdravljate?'', našalio se Dinko.