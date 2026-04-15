Večera za 5

U ovotjednoj 'Večeri za 5' svi osvajaju desetke, pa tako i Ivan: 'Blago tvojoj ženi'

Ivan je osvojio maksimalan broj bodova u 'Večeri za 5'

15.04.2026 19:00

Ivan je pripremu večere u 'Večeri za 5' započeo desertom 'Kam gib', a gošće ispravno pretpostavile da je riječ o gibanici od maka. Domaćin je odlučio pripremiti još jednu gibanicu s orasima ako neka od gošća kojim slučajem ne voli mak. Slijedila je priprema glavnog jela 'Pajcekovi cvirki', a Danica je pretpostavila da bi riječ mogla biti o žgancima s čvarcima. Ipak, za glavno jelo pripremio je svinjetinu s umakom od gljiva i žgancima kao prilogom.

Ivan i trema su dva potpuno različita pojma", komentirala je domaćina Đurđica, a Biserka dodala: Ivanu je jako važno da prikaže zagorsku tradiciju, kao i svima nama."

'Ljabuš' je bilo naziv predjela za koje je Biserka rekla kako ju asocira na grah i pogodila, jer je domaćin za predjelo pripremao zapečeni grah s domaćim špekom i pritom komentirao kako mu je ekipa odlična i kako su se svi odlično složili.

Večera za 5 kod Ivana
Večera za 5 kod Ivana FOTO: RTL

Domaćin je svoje gošće dočekao uz prigodne aperitive, ali i zbor i svirače pa je večer započela pjesmom i plesom: Ja sam se iznenadila da je onoliko ljudi skupio", komentirala je Danica. Pun topline, pun radosti što smo došle, u punom smislu riječi svoj", rekla je, pak, Đurđica.

Kad su se smjestili za stol još jednom su zapjevali i nazdravili mladim vinom, a zatim se posvetili predjelu uz koje je domaćin poslužio i ajvar s gljivama. Ajvar od gljiva - malo sam bila skeptična", priznala je Đurđica. Danica nije jela grah za predjelo i rekla: Jedem ga nekad, ali mi škodi navečer kad ga jedem."

Prvo me iznenadilo da je grah bio topli, fini, niti suh, niti gnjecav - pravi okus i sve arome, a za ajvar s gljivama nisam uopće znala da se priprema", iskrena je bila Đurđica.

Večera za 5 kod Ivana
Večera za 5 kod Ivana FOTO: RTL

Glavno jelo Ivan je mudro poslužio tako da je umak od gljiva poslužio odvojeno pa si je svaka gošća mogla uzeti koliko je htjela, a za salatu je poslužio regmet, to jest, maslačak. Okus glavnog jela bio je vrhunski, meso predobro pečeno, omjer začina pravi", zadovoljna je bila Đurđica.

Desert se također svidio ekipi i posebno su impresionirane bile kako je domaćin složio tako lijep desert. Blago tvojoj ženi", komentirala je Biserka zadovoljno, a Ivan rekao kako supruzi priprema gibanicu kad je se ona zaželi.

Gibanica, Večera za 5
Gibanica, Večera za 5 FOTO: RTL

Nakon deserta Ivan je svojim gošćama poklonio slike koje je naslikala njegova prijateljica, pivu s gljivama, koju je domaćin sam pripremio i bocu šljivovice s motivom 'Večere za 5'. Ekipa je večer privela kraju pjesmom, a ocjene su, očekivano, bile fantastične. Tako sva tri ovotjedna domaćina dijele prvo mjesto s osvojenih 40 bodova.

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' sutra od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

