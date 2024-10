'U predjelu i glavnom jelu našla sam dlake'! Suzana osvojila svega 29 bodova

Pripravu večere Suzana je započela desertom 'Čoko slatka tajna'. "Mislim da će biti biskvit neki u pitanju, čokoladna verzija, možda bude neka torta", ocijenila je naziv deserta Ivana. "Bit će čokolada, jagode...", pretpostavio je Ivan. Uskoro se Suzana prihvatila predjela 'Hrskavi svijet'. "Možda bi to mogao biti kruh osušen u pećnici", pretpostavila je Leonela. "Možda bruskete", dodala je Ivana o predjelu. Uskoro je Suzana otkrila da je lisnato punila sirom, šunkom i kulenom. Glavno jelo posljednje je čega se današnja domaćica prihvatila - i to pod nazivom 'Svašta nešto posebno'. "Piletina u nekom umaku, možda zapečena s vrhnjem u pećnici", komentirao je Ivan. "Može biti da će biti svašta na tanjuru", zaključila je Ivana. Domaćica je otkrila da će raditi mesnu roladu, a uz njih poslužiti šampinjone, vrhnje i krumpir.

Suzana je uskoro dočekala ekipu, ponudivši im domaći teranino i medicu. Ekipa joj je udijelila prigodne poklone, a onda je uslijedila zdravica. "Malo sam razočaran što nije bilo klasične rakije", komentirao je Ivan. "Pila sam teranino i bio je dobar, nije bio žestok niti presladak", zaključila je Leonela.

Predjelo u vidu 'Hrskavog svijeta' prvo je jelo koje je stiglo pred kandidate - i ekipu nije oduševilo. "Nedostajalo mi je izdašnosti", komentirao je Marin, dodavši i da je predjelo bilo suho. "S umakom sam zadovoljan jer je bio bogat, kremozan", zaključio je. "Komentirao je sve do kraja, valjda se htio pokazati kao pravi gurman", komentirala je, pak, Leonela Marinove komentare. Tijekom predjela je Ivana našla dlaku u jelu, no nije željela ništa komentirati. No, nije dalje ni jela. Uslijedilo je, srećom, glavno jelo.