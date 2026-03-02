Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Večera za 5

U 'Večeri za 5' kuha poduzetnica Romina: 'Voljela bi da je večera jednostavna, opuštena i lijepa'

Stiže novi, zagorski tjedan 'Večere za 5', a prva kuha Romina

RTL.hr
02.03.2026 11:52

Prvi dan novog, zagorskog tjedna 'Večere za 5' za umirovljenice Mirjana i Anicu, video producenta Marija te sveučilišnog profesora Alberta kuhat će Romina Kovačec. Ekipu će ugostiti u svom domu u općini Petrovsko u blizini Krapine. Ova 46-godišnja majka četvero djece vrijedna je radnica i, osim što brine o domaćim životinjama, vrtu i održava imanje, ima i svoj OPG koji se bavi proizvodnjom sireva.

Romina, Večera za 5
Romina, Večera za 5 FOTO: RTL

Volim svoje Zagorje, volim ovo zelenilo i na kraju teškog radnog dana za nas nema ništa ljepše nego sjesti van, opustiti se, vjetar nas lijepo hladi, a mi presretni", kaže vrijedna domaćica, koja u kuhinji prioritizira korištenje svojih domaćih proizvoda i dodaje: Najviše inspiracije ipak dolazi iz sirane."

Svojim gostima pripremit će je glavno jelo 'Veseli mlin', desert 'Slatko grijeh' te predjelo 'Bijela fantazija'. Mora da je to nešto mliječno, masno, fino, ukusno", komentirat će naziv predjela Mario.

Romina i Albert, Večera za 5
Romina i Albert, Večera za 5 FOTO: RTL

Neću biti kritičan, bit ću korektan, pravedan. Ako vidim da se tu stvarno radilo o ozbiljnom trudu, sigurno ću to nagraditi", profesorski najavljuje kako će ocjenjivati sveučilišni profesor Albert.

Voljela bi da je večera jednostavna, opuštena, lijepa, da se mi smijemo, da razgovaramo i usput da jedemo i da se nadopunjavamo uz to", iskreno je podijelila svoja očekivanja od današnje večere domaćica.

Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.50 na RTL-u! Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.

večera za 5
Večera za 5

Pukla štikla u 'Večeri za 5'! Mirjana cupkala po sijenu, a krava u štali nije imala milosti

Večera za 5

Zabavna ekipa nadolazećeg zagorskog tjedna 'Večere za 5' garantira odličan provod, fine recepte i pregršt smijeha!

Moglo bi te zanimati

Zabavna ekipa nadolazećeg zagorskog tjedna 'Večere za 5' garantira odličan provod, fine recepte i pregršt smijeha!

Mahir je pobjednik ovotjedne 'Večere za 5': 'Jednog dana ću otvoriti restoran i vi ćete biti moji prvi gosti'

Lukrecia iz 'Večere za 5' najljepša je mama Hrvatske, a otkriva je li zaljubljena

ANKETA Mahir je pobijedio u 'Večeri za 5'! Tko je vama ovoga tjedna bio najbolji?

Neslano jelo razočaralo kandidate 'Večere za 5': Je li to presudilo Markovoj večeri?

Marko iz 'Večere za 5' je samohrani otac djevojčica: 'Sretan sam, provodim puno vremena s njima'