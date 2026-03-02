U 'Večeri za 5' kuha poduzetnica Romina: 'Voljela bi da je večera jednostavna, opuštena i lijepa'

icon-close

Prvi dan novog, zagorskog tjedna 'Večere za 5' za umirovljenice Mirjana i Anicu, video producenta Marija te sveučilišnog profesora Alberta kuhat će Romina Kovačec. Ekipu će ugostiti u svom domu u općini Petrovsko u blizini Krapine. Ova 46-godišnja majka četvero djece vrijedna je radnica i, osim što brine o domaćim životinjama, vrtu i održava imanje, ima i svoj OPG koji se bavi proizvodnjom sireva.

Romina, Večera za 5

Volim svoje Zagorje, volim ovo zelenilo i na kraju teškog radnog dana za nas nema ništa ljepše nego sjesti van, opustiti se, vjetar nas lijepo hladi, a mi presretni", kaže vrijedna domaćica, koja u kuhinji prioritizira korištenje svojih domaćih proizvoda i dodaje: Najviše inspiracije ipak dolazi iz sirane." Svojim gostima pripremit će je glavno jelo 'Veseli mlin', desert 'Slatko grijeh' te predjelo 'Bijela fantazija'. Mora da je to nešto mliječno, masno, fino, ukusno", komentirat će naziv predjela Mario.

Romina i Albert, Večera za 5