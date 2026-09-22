U 'Večeri za 5' kuha reper Renman, drugi natjecatelj ga se sjetio: 'Bio je zvijezda u svoje vrijeme'

Drugi dan ovotjedne 'Večere za 5' kuha Renato Đošić, mnogima poznatiji kao Renman. Iako ga dio kandidata ne poznaje po njegovom radu na hrvatskoj hip-hop sceni, bilo je i onih koji su se odmah prisjetili vremena kada je bio jedno od prepoznatljivih imena domaće rap scene.
"Mnogi ljudi me znaju kao repera prisutnog u hip-hop produkciji", rekao je Renman predstavljajući se.
Dok neki kandidati nisu bili upoznati s njegovim glazbenim putem, Nenad se prisjetio njegove popularnosti i vremena kada je Renman bio poznato lice domaće scene.
"Renman je bio poznat u svoje vrijeme, bio je zvijezda", rekao je Nenad.
Sam Renman ipak priznaje da se ponekad pita je li se glazbi posvetio na pravi način.
"U jednu ruku mi je žao što sam se time bavio. Kad bismo živjeli 250 godina, ne bih ništa rekao. Ali ja sam najbolje vrijeme potrošio na to, od čega nisam imao ništa", iskreno je rekao.
Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.