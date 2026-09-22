U 'Večeri za 5' kuha reper Renman, drugi natjecatelj ga se sjetio: 'Bio je zvijezda u svoje vrijeme'

Drugi dan ovotjedne 'Večere za 5' kuha Renato Đošić, mnogima poznatiji kao Renman. Iako ga dio kandidata ne poznaje po njegovom radu na hrvatskoj hip-hop sceni, bilo je i onih koji su se odmah prisjetili vremena kada je bio jedno od prepoznatljivih imena domaće rap scene.

"Mnogi ljudi me znaju kao repera prisutnog u hip-hop produkciji", rekao je Renman predstavljajući se.

Dok neki kandidati nisu bili upoznati s njegovim glazbenim putem, Nenad se prisjetio njegove popularnosti i vremena kada je Renman bio poznato lice domaće scene.

"Renman je bio poznat u svoje vrijeme, bio je zvijezda", rekao je Nenad.

Sam Renman ipak priznaje da se ponekad pita je li se glazbi posvetio na pravi način.