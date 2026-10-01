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Večera za 5

Umirovljeni policajac zgrožen dekoracijom u 'Večeri za 5': 'Stol mi je bio jako katastrofa'

Dok je Antonio u kuhinji pripremao svoju večeru, njegovi gosti proučavali su svaki detalj na stolu. Mirjana je bila oduševljena dekoracijom, no Božidar je na svoj način pronašao razlog za šalu poručivši kako će dekoracija uskoro postati 'mrtva priroda'

RTL.hr
01.10.2026 18:45

Dok je Antonio Hrgetić (18) u kuhinji pripremao i posluživao svoje prvo jelo, njegovi gosti u 'Večeri za 5' vrijeme su kratili komentirajući dekoraciju stola. Najviše je pažnje privuklo cvijeće kojim je mladi domaćin ukrasio stol, a Mirjana nije skrivala zadovoljstvo viđenim.

Božidar, Večera za 5
Božidar, Večera za 5 FOTO: RTL

Njoj se Antonijeva ideja posebno svidjela, no umirovljeni policajac Božidar situaciju je odlučio komentirati u svom šaljivom stilu. "Još malo će biti mrtva priroda", našalio se, aludirajući na cvijeće na stolu koje, kako je smatrao, neće dugo izdržati bez vode.

Oštar komentar

Kasnije je Božidar svoj dojam o dekoraciji iznio još izravnije.

"Antonijev stol mi je bio jako katastrofa", zaključio je.

Božidar, Večera za 5
Božidar, Večera za 5 FOTO: RTL

I dok je Mirjana u svemu pronašla razlog za pohvalu, Božidar je još jednom pokazao da nema problema iskreno reći što misli – čak i kada je riječ o detaljima poput uređenja stola.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 dekoracija božidar
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