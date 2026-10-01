Umirovljeni policajac zgrožen dekoracijom u 'Večeri za 5': 'Stol mi je bio jako katastrofa'

Dok je Antonio Hrgetić (18) u kuhinji pripremao i posluživao svoje prvo jelo, njegovi gosti u 'Večeri za 5' vrijeme su kratili komentirajući dekoraciju stola. Najviše je pažnje privuklo cvijeće kojim je mladi domaćin ukrasio stol, a Mirjana nije skrivala zadovoljstvo viđenim.

Njoj se Antonijeva ideja posebno svidjela, no umirovljeni policajac Božidar situaciju je odlučio komentirati u svom šaljivom stilu. "Još malo će biti mrtva priroda", našalio se, aludirajući na cvijeće na stolu koje, kako je smatrao, neće dugo izdržati bez vode.

"Antonijev stol mi je bio jako katastrofa", zaključio je.

Kasnije je Božidar svoj dojam o dekoraciji iznio još izravnije.

I dok je Mirjana u svemu pronašla razlog za pohvalu, Božidar je još jednom pokazao da nema problema iskreno reći što misli – čak i kada je riječ o detaljima poput uređenja stola.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.