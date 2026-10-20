Umjesto odmora nakon predjela, Daniel gostima zadao tjelovježbu: 'Kako ću ja u ovoj haljini?'

Na jednoj kocki bile su ispisane različite tjelovježbe, a druga je određivala koliko sekundi pojedini gost mora izvoditi zadanu vježbu.

Daniel Pavleković (39) odlučio je svoje goste u 'Večeri za 5' iznenaditi nesvakidašnjim zadatkom. Nakon što im je poslužio predjelo, pred njih je stavio dvije kocke, no nitko nije očekivao da će se tijekom večere morati i razgibati!

Iris je tako dobila zadatak odraditi 30 sekundi čučnjeva, što je nije pretjerano oduševilo. "Kako ću ja u ovoj haljini? Pa nisam se za to spremila", požalila se.

Ni Josip nije skrivao iznenađenje zbog Danielove ideje. "Joj, kakve su nas to kockice dočekale. Neugodno iznenađenje", komentirao je.

Inače, ovotjedno izdanje 'Večere za 5' posebno je i po tome što među kandidatima sudjeluju supružnici Daniel i Katarina Pavleković. Oboje će ugostiti ekipu u istom domu, ali svatko na svoj dan i uz vlastiti jelovnik.