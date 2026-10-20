Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Večera za 5

Umjesto odmora nakon predjela, Daniel gostima zadao tjelovježbu: 'Kako ću ja u ovoj haljini?'

Večera kod Daniela Pavlekovića nije prošla bez iznenađenja! Domaćin je nakon predjela odlučio malo razgibati svoje goste, no njegov zadatak nije svima jednako dobro sjeo. Posebno se iznenadila Iris, koja nije očekivala da će u svečanoj haljini morati raditi čučnjeve

RTL.hr
20.10.2026 19:00

Daniel Pavleković (39) odlučio je svoje goste u 'Večeri za 5' iznenaditi nesvakidašnjim zadatkom. Nakon što im je poslužio predjelo, pred njih je stavio dvije kocke, no nitko nije očekivao da će se tijekom večere morati i razgibati!

Na jednoj kocki bile su ispisane različite tjelovježbe, a druga je određivala koliko sekundi pojedini gost mora izvoditi zadanu vježbu.

Večera za 5
Večera za 5 FOTO: RTL

Iris je tako dobila zadatak odraditi 30 sekundi čučnjeva, što je nije pretjerano oduševilo. "Kako ću ja u ovoj haljini? Pa nisam se za to spremila", požalila se.

Ni Josip nije skrivao iznenađenje zbog Danielove ideje. "Joj, kakve su nas to kockice dočekale. Neugodno iznenađenje", komentirao je.

Inače, ovotjedno izdanje 'Večere za 5' posebno je i po tome što među kandidatima sudjeluju supružnici Daniel i Katarina Pavleković. Oboje će ugostiti ekipu u istom domu, ali svatko na svoj dan i uz vlastiti jelovnik.

večera za 5 tjelovježba
Večera za 5

Daniel oduševio suprugu u 'Večeri za 5'! Dala mu dvije desetke: 'Iznimno, iznimno ukusno'

Večera za 5

Daniel iz 'Večere za 5' je stilist za hranu: Evo što se zapravo krije iza savršene pjene na pivu!

Moglo bi te zanimati

Maja iz 'Večere za 5' sve nade položila u desert: 'Ovo je pistacija-malina fantazija'

Iznenađenje u 'Večeri za 5'! Katarina i Daniel otkrili da su supružnici: 'Došli smo saznati tko bolje kuha'

Bit će vatreno u 'Večeri za 5'! Iris se zapalio papir za pečenje: 'Sad ću zapaliti atmosferu'

Od bračnog para do pjevačice i majke šestero djece: Upoznajte nove kandidate 'Večere za 5'!

Ovaj tjedan 'Večera za 5' seli u glavni grad: Tko su zagrebački domaćini u borbi za pobjedu?

Kristina iz 'Večere za 5' otkrila recept za pohani sladoled: Ovaj desert spaja vruće i hladno!

Pročitaj na Net.hr
Pjevač Josip Bačić otkriva: 'Krenuo sam na treninge plesa i na satove pjevanja'
Bila je najpoznatija mračna djevojčica Hollywooda: Evo kako Christina Ricci izgleda danas
Mariah Carey dobila sudski spor: Bratu odbacili tužbu, tražio desetke milijuna dolara
Poznata atraktivna voditeljica Alex Cooper postala majka i podijelila prvu fotografiju bebe
Više od 30 godina nakon smrti pojavile se nove sumnje: Je li Kurt Cobain ubijen?
Sestra preminule manekenke objavila srcedrapajuću poruku: 'Samo želim svoju sestru'
Lana Radeljak objavila neviđene fotografije s vjenčanja, pratitelji: 'Najljepši na svijetu'
Nije joj trebalo puno da privuče poglede: Zgodna crnka ukrala show na šetnici uz Muru
Hus ga nazvao lošim čovjekom, Štulić mu nije ostao dužan: 'Kao da slušate nekoga s govornom manom'
Kata raskrinkala Krnetu pred inspektorom: 'Sad mi sve ispričajte, polako i ispočetka!'