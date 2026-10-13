Umjetnička duša Ekatarina u 'Večeri za 5' otkriva svoju kulturu: 'Pripremit ću ruski stol i pokazati našu nošnju'

Nakon prve epizode međimurskog tjedna 'Večere za 5', gledatelji već s nestrpljenjem iščekuju večer u kojoj će za svoje gošće kuhati Ekatarina Aleksandrovna Gričkević (49). Ova diplomirana pravnica podrijetlom iz Rusije već 18 godina živi u Čakovcu, kamo se preselila zbog ljubavi, a za svoju je večeru najavila dašak ruske tradicije.
Ekatarina za sebe kaže da je umjetnička duša, a osim kuhanja, posebno voli rad s djecom i nastupanje na pozornici. Ljubav prema glumi razvila je još u djetinjstvu, a umjetnost i danas zauzima važno mjesto u njezinu životu.
Otkrila je i da je članica udruge ruskog govornog područja koja se bavi plesom, glazbom i obrazovanjem te na taj način njeguje povezanost s kulturom zemlje iz koje dolazi.
Svoju ljubav prema ruskoj tradiciji odlučila je pokazati i kroz sudjelovanje u 'Večeri za 5'. Naime, Ekatarina za svoje gošće planira pripremiti specijalitete iz ruske kuhinje, ali i posebno iznenađenje.
"Pripremat ću jela iz ruske kuhinje. Napravit ću stol ruske tradicije i naravno da ću pokazati rusku narodnu nošnju", najavila je.
Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.