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Večera za 5

Upoznajte Karmeliju, prvu ovotjednu domaćicu 'Večere za 5': 'U mirovini sam, ali ne mirujem'

Novi tjedan 'Večere za 5' otvara Karmelija Pavičić, umirovljenica koja se iz Rijeke preselila na Hreljin. Slobodno vrijeme rado provodi u šetnjama sa psom, ali i za šivaćim strojem, a otkrila je i koliko joj znače obiteljska okupljanja

RTL.hr
02.11.2026 18:10

Karmelija Pavičić prva je ovotjedna domaćica 'Večere za 5'. Nekada je živjela u Rijeci, a svoj je dom pronašla na Hreljinu, gdje danas uživa u mirnijem životu i svojim brojnim interesima.

Majka je dvoje djece koja su danas odrasli ljudi sa svojim obiteljima. "Okupljamo se za rođendane i blagdane. Ako se vidimo jednom godišnje, i to je moje veselje", ispričala je Karmelija.

Karmelija, Večera za 5
Karmelija, Večera za 5 FOTO: RTL

Otkrila je i da je u mirovini, no slobodnog joj vremena očito ne nedostaje. "U mirovini sam, ali ne mirujem baš previše", rekla je kroz smijeh.

Jedan od omiljenih hobija joj je šetnja sa psom, ali posljednjih se godina posvetila i šivanju.

Karmelija, Večera za 5
Karmelija, Večera za 5 FOTO: RTL

"Šivanje sam naučila u kasnijoj dobi, tek prije nekih četiri, pet godina", otkrila je Karmelija, koja će sada svoje kulinarsko umijeće pokazati i ostalim kandidatima u 'Večeri za 5'.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

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