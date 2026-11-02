Upoznajte Karmeliju, prvu ovotjednu domaćicu 'Večere za 5': 'U mirovini sam, ali ne mirujem'

Novi tjedan 'Večere za 5' otvara Karmelija Pavičić, umirovljenica koja se iz Rijeke preselila na Hreljin. Slobodno vrijeme rado provodi u šetnjama sa psom, ali i za šivaćim strojem, a otkrila je i koliko joj znače obiteljska okupljanja

icon-close

Karmelija Pavičić prva je ovotjedna domaćica 'Večere za 5'. Nekada je živjela u Rijeci, a svoj je dom pronašla na Hreljinu, gdje danas uživa u mirnijem životu i svojim brojnim interesima. Majka je dvoje djece koja su danas odrasli ljudi sa svojim obiteljima. "Okupljamo se za rođendane i blagdane. Ako se vidimo jednom godišnje, i to je moje veselje", ispričala je Karmelija.

icon-expand icon-close icon-close Karmelija, Večera za 5 FOTO: RTL

Otkrila je i da je u mirovini, no slobodnog joj vremena očito ne nedostaje. "U mirovini sam, ali ne mirujem baš previše", rekla je kroz smijeh. Jedan od omiljenih hobija joj je šetnja sa psom, ali posljednjih se godina posvetila i šivanju.

icon-expand Karmelija, Večera za 5 FOTO: RTL