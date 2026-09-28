Upoznajte nove kandidate 'Večere za 5': Kuha se u srcu Zagorja, a na jelovniku je prava mesna gozba!

Novi tjedan, nova ekipa! Jedno je sigurno - kad se kuha u Zagorju, znamo da neće nedostajati punih tanjura, opasnih komentara i dobrog društva! Zagorci su jako ugodni domaćini. I veseli. Ponosan sam što sam Zagorac!" kaže umirovljenik Božidar

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Prvo ovotjedno kuhanje održat će se u Svetom Križu Začretju, gdje će kandidate ugostiti 63-godišnja umirovljenica Ljubica Radovečki. Volim da ljudi oko mene budu sretni. Ispuni me kad nekome pomognem", ističe Ljubica. Ponosna je na svoju obitelj - troje djece i četvero unučadi, no priznaje da joj je veliki izazov kuhati za nepoznate ljude. Osim obitelji, Ljubici je iznimno važna vjera u životu, baš kao i tradicija. Naučila sam kuhati od mame i bake", kaže ova umirovljenica koja je objavila i kuharicu s receptima svoje majke, a večeras će gostima pripremiti mesni jelovnik.

icon-expand icon-close icon-close Ljubica, Večera za 5 FOTO: RTL

U utorak kuha Filip Glavač, 27-godišnji ugostitelj koji dolazi iz Zaboka. Ovaj mladi tata ističe da mu je sin najveće postignuće u životu te da je obitelj njegova motivacija za sve što radi i zbog čega živi. Odrastao je na selu, voli seoski način života, ali i eksperimentirati u kuhinji. Volim raditi nešto tradicionalno na drukčiji način i obično to ispadne fenomenalno", najavljuje Filip koji će gostima pripremiti mesni jelovnik u kojem je glavna zvijezda crna slavonska svinja.

icon-expand Filip, Večera za 5 FOTO: RTL

Sredina tjedna rezervirana je za 72-godišnju umirovljenicu Mirjanu Štahan koja dolazi iz Zlatara. Mirjana voli peći kolače, pjevati, dotjerivati se, raditi u vinogradu i uređivati vrt. Udovica je i ima, kako kaže, dvoje prekrasne djece i tri prekrasna unuka. Kad je o kuhanju riječ, drži se tradicije i gostima će napraviti pravu gozbu jer će na njezinu jelovniku biti i purica i patka i odojak! Ako se kod mene gosti osjećaju ugodno, veselo i da se dobro najedu i napiju - za mene je to najveća pobjeda", zaključuje.

icon-expand Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL

Najmlađi ovotjedni kandidat je 18-godišnji Antonio Božidar Hrgetić, kuhar iz Oroslavlja. Ocjenjivat ću prema srcu i hrani jer obožavam finu klopu", najavljuje. Za sebe kaže da je veseo, voli pjevati i gledati serije, a najveća potpora su mu majka i sestra. Odmalena je volio biti u kuhinji, no svjestan je da je tek na početku. Još puno moram naučiti", iskren je Antonio kojemu je velika želja raditi u velikom hotelu ili na brodu. Goste planira osvojiti domaćim mesnim specijalitetima. Bitno je da mi mladi imamo volju za kuhanjem i mislim da bismo trebali početi kuhati doma", poručuje.

icon-expand Antonio, Večera za 5 FOTO: RTL

Tjedan će zatvoriti Božidar Jagić, 59-godišnji umirovljenik koji dolazi iz mjesta Zajezda u općini Budinščina. Živi u obiteljskoj kući sa suprugom, dvojicom sinova i jednom snahom, a slobodno vrijeme posvećuje hobiju. Cijeli život zaljubljen sam u drvo, volim izrađivati bilo kakve drvene predmete", kaže Božidar i otkriva da izrađuje daskice za meso, lustere i sve što se može napraviti od drva. Ljubav prema kuhanju naslijedio je od mame i bake, a goste će dočekati u svojoj kleti, gdje im priprema pravu autohtonu zagorsku kotlovinu.

icon-expand Božidar, Večera za 5 FOTO: RTL