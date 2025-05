Valentina s osvojenih 38 bodova prešla u vodstvo, a Milica se napokon najela: 'Savršenstvo, fantazija'

Valentina je pripremu započela glavnim jelom nazvanim 'Non avranno fame', junećim šniclama u umaku od korjenastog povrća i vina s njokima za prilog. Slijedila je priprema cheesecakea sa šumskim voćem u čašama, deserta koji je nazvala 'Incantesimo'. Na kraju je pripremala predjelo 'Divertimento per la squadra', hladnu platu i uštipke s kajmakom.

"Mislim da bi bilo fer da se kuša hrana koja je skuhana, čak i ako to ne voliš, ali ja ne mogu jednostavno prijeći preko tih nekih okusa i voljela bih da sve jedem i da tako ispoštujem domaćicu, ali moj organizam to ne dopušta", rekla je Milica. Djevojke su u kombiju razgovarale o tome kako očekuju dobru večeru kod Valentine, a put nije mogao proći bez prepucavanja Selme i Milice.

Djevojke su se smjestile za stol i nazdravile dobroj večeri, a Nina je rekla: Kad nas je ugostila djelovala je sretno, ali umorno. Kao da joj je laknulo što smo došle." Predjelo je posluženo nakon aperitiva i oduševilo gošće, a posebno je zadovoljna bila Milica. "Sve je to tako čisto, uredno, sterilno, napravila je to kao da je baš za mene to radila", rekla je Milica i dodala: "Sve šutimo, znači, jasno da je preukusno. Valentina, ovo je fantastično! Uštipci fantazija, meso savršeno."