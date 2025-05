Vanja za RTL.hr o 'Večeri za 5' i ljubavi: 'Ona je uvijek tu'

U kratkom periodu postala si jedno od najzanimljivijih novih lica na ovim prostorima. Kakav je to osjećaj?

Jesi li iznenadila samu sebe kada si pobijedila?

Kako ti je emisija pozitivno promijenila život?

'Gospodin Savršeni' kao emisija mi je promijenila život u svakom smjeru samo što to čovjek mora znati uzeti na pozitivan način. Ima sigurno i negativnih stvari s kojima se treba boriti, ali ako iskoristiš pozitivne stvari onda je to top. Pogotovo ako se vidiš u medijskom svijetu iako to nije bio moj primarni cilj. Ulazila sam zbog formata, zbog ljubavi, ali to su sve posljedice koje treba iskoristiti.

Koja je najzanimljivija interakcija koju si imala nakon showa?

Previše je zanimljivih interakcija. Previše ih se dogodilo, kako u Sloveniji, tako u Zagrebu ili u Hrvatskoj. U Hrvatskoj nisam puno putovala, ali reakcije su...ne znam vam to objasniti. Neki ljudi kada me vide jednostavno - zinu, onako simpatično. Ne mogu vjerovati da me vide. Zanimljive su reakcije gdje god dođeš. Ljudi te znaju, svi te znaju.

Koja ti je najsmiješnija scena iz showa?

Meni je najsmiješnija scena kad smo Selma, Laura i ja jele onu ribu. Tad kad sam u showu bila to mi je bilo 'ajme, to nije u redu', ali kad sam to gledala, to je bilo presmiješno. Mama i ja smo to gledale zajedno i mi smo se tako smijale. Trebala sam slušati intuiciju jer tada nisam mislila da je to toliko strašno, ali onda mi je to ušlo u glavu i malo sam to preuveličavala.