Večera u veseloj atmosferi! Domaćin Boban nasmijavao ekipu: 'Možemo li mi u miru ovo pojesti? Molim vas'

Kuhar Boban Đekić je ugostio protukandidate trećeg dana ovotjedne 'Večere za 5' , a smijeha i zabave na njegovoj večeri nije nedostajalo.

Za predjelo je Boban napravio cicvaru naziva 'Cic na kaj' koju je većina kandidata jela prvi put. Napomenuo je kako se predjelo odlično slaže s medom pa ga je tako i poslužio. ''Probajte jedan dio s medom, a jedan bez meda'', predložio je Boban protukandidatima. Stevica je priznao kako je očekivao više od okusa predjela, a Gordani se okus svidio, no nije joj to bilo spektakularno. ''Bilo je lijepo, sočno, slano, sir je dao šmek. Uredu je bio okus, no ne volim baš kukuruznu krupicu'', komentirala je Gordana. Domaćin se našalio kako, osim palente, u predjelo ide sve osim mesa. ''Mesa nema, ne očekujte puno mesa'', napomenuo je domaćin. ''Jako mi je fino'', pohvalila je jelo Senka. ''Probaj s medom jer sam ubacio i ribane orahe pa da vidiš reakciju'', rekao joj je Boban i nasmijao protukandidate.