Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Večera za 5

'Večera za 5' ponovno u Ivanić Gradu, a kandidati će kuhače ukrstiti uz mesne specijalitete!

Pred novom peteročlanom ekipom iz Ivanić Grada tjedan je kuhanja, druženja i upoznavanja, a kandidati će jedni drugima pripremiti jela koja dosad još nisu imali priliku kušati. Uz zanimljive jelovnike, sigurno neće nedostajati dobre zabave

RTL.hr
09.11.2026 10:41

Ovotjedno kuhanje otvorit će 28-godišnja konobarica Maja Švaljug. Rođena je u Čazmi, a danas živi u Kloštru Ivaniću, gdje je kupila kuću. Za sebe kaže da je tvrdoglava, iskrena, šaljiva, druželjubiva i zabavna. "Volim kuhati. Preferiram slana jela. Nisam ljubiteljica deserata", kaže Maja i otkriva da najčešće kuha nedjeljom, kada se okupe obitelj i prijatelji.

"Pobjeda mi nije važna, više me zanima kako ću proći kod nekih ljudi koje ne poznajem, da netko drugi presudi o mom kuhanju", kaže Maja koja se veseli upoznavanju novih ljudi. "Od ovog tjedna očekujem da sve bude super - ako netko i pogriješi, neću sigurno kritizirati", poručuje, a zvijezda njezina jelovnika bit će meso.

kandidati, Večera za 5
kandidati, Večera za 5 FOTO: RTL

U utorak će kuhati 32-godišnji električar Anton Jurina iz Ivanić Grada, koji trenutačno živi u Austriji, no često dolazi u svoj rodni grad, gdje mu žive roditelji i sestra. Slobodno vrijeme voli provoditi radeći oko kuće, a opuštaju ga i trčanje, planinarenje, skijanje i putovanja. Za sebe kaže da je društven, jednostavan i jako spontan.

"U 'Večeru za 5' sam se prijavio zato što volim kuhati, puno više za druge nego za sebe", otkriva i dodaje da će gostima pripremiti tradicionalni jelovnik moslavačkog kraja. "Pobjeda bi mi bila neko novo iskustvo, ali nisam se zbog toga prijavio", kaže Anton koji vjeruje da će se gosti kod njega lijepo družiti i da će im se svidjeti ono što će im skuhati.

Sredina tjedna rezervirana je za 65-godišnju umirovljenicu Radmilu Obraz iz Gornjeg Draganca. Za sebe kaže da je vesela i društvena osoba koja na sve gleda pozitivno. U mirovini uživa, a sa suprugom rado posjećuje zabave i druži se s umirovljenicima. Imaju velik krug prijatelja, vole kartati belu, a pronađe se vremena i za poslove u kući i oko nje.

Često kuha i za društvo, osobito za razne fešte. "Najviše volim meso i slano. Volim jesti sve, što se po meni i vidi", kroz smijeh kaže. Na sudjelovanje u 'Večeri za 5' nagovorili su je nećaci koji kažu da kuha najbolje na svijetu. "Nadam se pobjedi, zato sam se i prijavila", iskrena je Radmila koja voli tradicionalnu kuhinju pa će i svojim gostima pripremiti upravo takva jela.

kandidati, Večera za 5
kandidati, Večera za 5 FOTO: RTL

U četvrtak će kuhaču preuzeti 36-godišnja zaštitarka Željkica Šamec iz naselja Buzadovac. Majka je petero djece, četiri djevojčice i jednog dječaka, a u braku je već 16 godina. Osim posla zaštitarke, bavi se i pečenjem kestena, a za sebe kaže da radi sve što stigne.

Voli kuhati, a njezina obitelj najviše uživa u varivima, kotlovini i grahu. Rado peče i kolače. "Moji gosti mogu očekivati da će se najesti i zabaviti", najavljuje Željkica koja se, kao i ostali kandidati, nada pobjedi, ali joj je druženje ipak na prvome mjestu. Svojim će gostima poslužiti mesni meni.

Tjedan će zatvoriti 51-godišnji električar Darinko Lenardić iz Donjeg Šarampova, koji radi kao elektromonter. Voli kuhati jer je to, kako kaže, uvijek povezano s dobrom hranom i dobrim druženjem. Najviše volim kuhati s mesom, gulaše, čobance, janje ili odojak s ražnja, kotlovinu", otkriva Darinko.

Njegova supruga sudjelovala je u 'Večeri za 5' i pobijedila, no Darinko ističe da mu pobjeda nije glavni cilj. "Lijepo je pobijediti, ali važnije mi je druženje s novim ljudima", kaže. Za kraj tjedna pripremit će pravu mesnu gozbu.

Čiji će jelovnik oduševiti goste i tko će osvojiti nagradu od 1000 eura - ne propustite pratiti od ponedjeljka do petka od 17.50 sati na RTL-u u novim epizodama 'Večere za 5'. Epizode su dostupne i na platformi Voyo.

večera za 5
Večera za 5

Ovaj tjedan kuha se u Moslavini: 'Večera za 5' okuplja ugodno društvo uz odličnu hranu

Moglo bi te zanimati

Ovaj tjedan kuha se u Moslavini: 'Večera za 5' okuplja ugodno društvo uz odličnu hranu

Izjednačenje na vrhu tablice: Kandidati birali riječku pobjednicu između Mirjane i Amele!

Batat, maruni i kokosovo mlijeko: Amela iz 'Večere za 5' podijelila recept za svoju juhu

Torta iz 'Večere za 5' oduševljava spojem rogača, naranče i čokolade, evo recepta

Amela za RTL.hr o pobjedi u 'Večeri za 5': Nagradu donira azilu, a s ekipom planira i putovanje

Mirjana se rasplakala pred kraj 'Večere za 5': 'Meni je ovo tako lijep doživljaj'

Pročitaj na Net.hr
Stražnjice ukrale show na glamuroznoj večeri: Neke ljepotice zasjenile su čak i Kim Kardashian
Rajka posjećuje Vukase, a general je odlučan pomoći Kati
Nenad Ninčević o pjesmi 'Nestali', teškoj životnoj borbi i Thompsonu: 'Kad pozove, bit ću tu'
Goran Šprem o odnosu s Nikšom Kalebom: 'Mi se nismo porječkali ni ovdje, a ni nikad u životu'
Ornela Vištica se prisjetila druženja s Goranom Baretom i Halidom Bešlićem: 'Umjetnost spaja'
Sjećate li se slatkice Grace iz 'Dadilje'? Madeline Zima iznenadit će vas svojim izgledom
Bila je kraljica ludih tuluma i kratkih haljina: Kako se Paris Hilton mijenjala kroz godine
Celine Dion žestoko je rokala uz Metallicu, a društvo joj je pravio poznati glumac
Ivana Paradžiković predstavila novog člana obitelji koji joj je vratio osmijeh na lice
Igra 'Dokle?' zaludila je tisuće igrača, autor otkrio: 'To mi nije bilo na kraj pameti'