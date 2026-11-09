'Večera za 5' ponovno u Ivanić Gradu, a kandidati će kuhače ukrstiti uz mesne specijalitete!

Pred novom peteročlanom ekipom iz Ivanić Grada tjedan je kuhanja, druženja i upoznavanja, a kandidati će jedni drugima pripremiti jela koja dosad još nisu imali priliku kušati. Uz zanimljive jelovnike, sigurno neće nedostajati dobre zabave

Ovotjedno kuhanje otvorit će 28-godišnja konobarica Maja Švaljug. Rođena je u Čazmi, a danas živi u Kloštru Ivaniću, gdje je kupila kuću. Za sebe kaže da je tvrdoglava, iskrena, šaljiva, druželjubiva i zabavna. "Volim kuhati. Preferiram slana jela. Nisam ljubiteljica deserata", kaže Maja i otkriva da najčešće kuha nedjeljom, kada se okupe obitelj i prijatelji. "Pobjeda mi nije važna, više me zanima kako ću proći kod nekih ljudi koje ne poznajem, da netko drugi presudi o mom kuhanju", kaže Maja koja se veseli upoznavanju novih ljudi. "Od ovog tjedna očekujem da sve bude super - ako netko i pogriješi, neću sigurno kritizirati", poručuje, a zvijezda njezina jelovnika bit će meso.

icon-expand icon-close icon-close kandidati, Večera za 5 FOTO: RTL

U utorak će kuhati 32-godišnji električar Anton Jurina iz Ivanić Grada, koji trenutačno živi u Austriji, no često dolazi u svoj rodni grad, gdje mu žive roditelji i sestra. Slobodno vrijeme voli provoditi radeći oko kuće, a opuštaju ga i trčanje, planinarenje, skijanje i putovanja. Za sebe kaže da je društven, jednostavan i jako spontan. "U 'Večeru za 5' sam se prijavio zato što volim kuhati, puno više za druge nego za sebe", otkriva i dodaje da će gostima pripremiti tradicionalni jelovnik moslavačkog kraja. "Pobjeda bi mi bila neko novo iskustvo, ali nisam se zbog toga prijavio", kaže Anton koji vjeruje da će se gosti kod njega lijepo družiti i da će im se svidjeti ono što će im skuhati. Sredina tjedna rezervirana je za 65-godišnju umirovljenicu Radmilu Obraz iz Gornjeg Draganca. Za sebe kaže da je vesela i društvena osoba koja na sve gleda pozitivno. U mirovini uživa, a sa suprugom rado posjećuje zabave i druži se s umirovljenicima. Imaju velik krug prijatelja, vole kartati belu, a pronađe se vremena i za poslove u kući i oko nje. Često kuha i za društvo, osobito za razne fešte. "Najviše volim meso i slano. Volim jesti sve, što se po meni i vidi", kroz smijeh kaže. Na sudjelovanje u 'Večeri za 5' nagovorili su je nećaci koji kažu da kuha najbolje na svijetu. "Nadam se pobjedi, zato sam se i prijavila", iskrena je Radmila koja voli tradicionalnu kuhinju pa će i svojim gostima pripremiti upravo takva jela.

icon-expand kandidati, Večera za 5 FOTO: RTL