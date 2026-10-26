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Večera za 5

'Večera za 5' seli na istok Hrvatske! Otkrijte ovotjedne kandidate

'Večera za 5' na rasporedu je danas od 17.50 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo

RTL.hr
26.10.2026 08:00

'Večera za 5' na rasporedu je danas od 17.50 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

večera za 5 najava
Večera za 5

Ovaj tjedan u 'Večeri za 5' kuhaju Slavonci - bit će tradicionalnih specijaliteta, ali i iznenađenja!

Večera za 5

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