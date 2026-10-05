'Večera za 5' seli se u Slavoniju i Baranju: Upoznajte ovotjedne kandidate!

A osim šarenih i prepunih tanjura, gledatelje čekaju sjajna atmosfera, iznenađenja, šale i pošalice, pjesma i, naravno, nezaobilazne tamburice! No kakve će biti završne ocjene?
Tjedan otvara 52-godišnja Biljana Kozar iz Petlovca. Kao najodvažniju stvar koju je napravila u životu ističe odlazak u Kanadu, gdje je s obitelji provela deset godina.
Ovdje ipak imaš više slobode, vremena za obitelj i druženja", ističe Biljana koja slobodno vrijeme obožava provoditi u društvu svojih unučica.
Na prijavu u emisiju nagovorila ju je prijateljica Miroslava koja za nju kaže da je dobra, zanimljiva, komunikativna i društvena osoba te da su njezini kolači san snova".
Najviše volim kuhati naša tradicionalna jela – sarme, grah, fiš, čobanac", ističe Biljana koja među svojim gostima priželjkuje vesele i otvorene ljude, spremne na šalu.
A ovaj tjedan gledatelji će upoznati i simpatičnog 78-godišnjeg Antuna Zormana, kojeg mirovina nimalo nije zaustavila u aktivnom životu i brojnim hobijima.
Električar, stolar, tapetar – sve što vidim znam napraviti!" smije se Antun, koji u slobodno vrijeme uređuje svoj vrt i voćnjak, igra šah te izrađuje predmete od papira.
Antun se smatra dobrim kuharom, a hranu najviše voli pripremati za svoje najdraže. Sa svojom suprugom, koju je upoznao na plesnjaku, u sretnom braku je 53 godine!
Tu je i 45-godišnji građevinski poduzetnik Dalibor Talafuk iz Valpova, koji svoje slobodno vrijeme provodi kuhajući i družeći se s obitelji i prijateljima.
Recept za pobjedu u emisiji po njegovu mišljenju je skuhati dobro jelo, biti dobar domaćin i dobro ugostiti svoje goste".
Baš kao i Biljana, i on najviše voli pripremati tradicionalna slavonska jela, no rado će kušati sve što drugi domaćini ponude.
Najmlađi ovotjedni kandidat je 29-godišnji Sandro Vego, kreator digitalnog sadržaja, streamer i kako sam sebe opisuje – komedijaš".
Ne bih mogao živjeti bez igrica, one su sastavni dio mog života i zadnja stvar u kojoj sam još dijete", poručuje.
Sandro sebe opisuje kao duhovitog, iskrenog i opuštenog mladića. Sa 16 godina napustio je srednju školu u kojoj se školovao za prodavača jer, kako kaže, u tome nije vidio svoju budućnost. S tek napunjenih 18 godina otišao je raditi u Englesku, no vratio se u svoj Osijek.
U 'Večeru za 5' prijavio se kako bi prvenstveno pobijedio sebe i svoje nesigurnosti: Ne znam baš kuhati i ovo mi je bila dobra fora za izlazak iz zone komfora."
Bez dlake na jeziku bit će i simpatična Osječanka Spomenka Wagner, 71-godišnja umirovljenica. Kako ističe, njezin najveći prioritet u životu bio je da zajedno sa suprugom podigne i odgoji njihovu djecu.
Nažalost, on me davno napustio, ja sam se razboljela i, nakon dva infarkta, završila sam u domu jer više nisam mogla biti sama", priča Spomenka.
No život u domu ova snažna žena iskoristila je na najbolji mogući način. Druženje, kreativni hobiji, slikanje i radionice njezina su svakodnevica.
A baš kao što je svoju obitelj uvijek iščekivala i za njih kuhala, Spomenka i u 'Večeri za 5' dragim gostim želi pripremiti svoje specijalitete i lijepo ih ugostiti.
Kakav jelovnik je za večeras osmislila prva ovotjedna domaćica Biljana? 'Večera za 5' na rasporedu je danas od 17.50 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.