'Večera za 5' seli se u Slavoniju i Baranju: Upoznajte ovotjedne kandidate!

Danas od 17.50 sati slijedi prva ovotjedna epizoda omiljene RTL-ove emisije 'Večera za 5', a pred gledateljima je ono najbolje od Slavonije i Baranje, kao i kandidati koji jedva čekaju pokazati što znaju. Ovdje se kuha s dušom, začini se ne broje, a porcije nikad nisu skromne

A osim šarenih i prepunih tanjura, gledatelje čekaju sjajna atmosfera, iznenađenja, šale i pošalice, pjesma i, naravno, nezaobilazne tamburice! No kakve će biti završne ocjene? Tjedan otvara 52-godišnja Biljana Kozar iz Petlovca. Kao najodvažniju stvar koju je napravila u životu ističe odlazak u Kanadu, gdje je s obitelji provela deset godina.

icon-expand icon-close icon-close Biljana, Večera za 5 FOTO: RTL

Ovdje ipak imaš više slobode, vremena za obitelj i druženja", ističe Biljana koja slobodno vrijeme obožava provoditi u društvu svojih unučica. Na prijavu u emisiju nagovorila ju je prijateljica Miroslava koja za nju kaže da je dobra, zanimljiva, komunikativna i društvena osoba te da su njezini kolači san snova". Najviše volim kuhati naša tradicionalna jela – sarme, grah, fiš, čobanac", ističe Biljana koja među svojim gostima priželjkuje vesele i otvorene ljude, spremne na šalu. A ovaj tjedan gledatelji će upoznati i simpatičnog 78-godišnjeg Antuna Zormana, kojeg mirovina nimalo nije zaustavila u aktivnom životu i brojnim hobijima. Električar, stolar, tapetar – sve što vidim znam napraviti!" smije se Antun, koji u slobodno vrijeme uređuje svoj vrt i voćnjak, igra šah te izrađuje predmete od papira.

icon-expand Antun, Večera za 5 FOTO: RTL

Antun se smatra dobrim kuharom, a hranu najviše voli pripremati za svoje najdraže. Sa svojom suprugom, koju je upoznao na plesnjaku, u sretnom braku je 53 godine! Tu je i 45-godišnji građevinski poduzetnik Dalibor Talafuk iz Valpova, koji svoje slobodno vrijeme provodi kuhajući i družeći se s obitelji i prijateljima.

icon-expand Dalibor, Večera za 5 FOTO: RTL

Recept za pobjedu u emisiji po njegovu mišljenju je skuhati dobro jelo, biti dobar domaćin i dobro ugostiti svoje goste". Baš kao i Biljana, i on najviše voli pripremati tradicionalna slavonska jela, no rado će kušati sve što drugi domaćini ponude. Najmlađi ovotjedni kandidat je 29-godišnji Sandro Vego, kreator digitalnog sadržaja, streamer i kako sam sebe opisuje – komedijaš".

icon-expand Sandro, Večera za 5 FOTO: RTL

Ne bih mogao živjeti bez igrica, one su sastavni dio mog života i zadnja stvar u kojoj sam još dijete", poručuje. Sandro sebe opisuje kao duhovitog, iskrenog i opuštenog mladića. Sa 16 godina napustio je srednju školu u kojoj se školovao za prodavača jer, kako kaže, u tome nije vidio svoju budućnost. S tek napunjenih 18 godina otišao je raditi u Englesku, no vratio se u svoj Osijek. U 'Večeru za 5' prijavio se kako bi prvenstveno pobijedio sebe i svoje nesigurnosti: Ne znam baš kuhati i ovo mi je bila dobra fora za izlazak iz zone komfora." Bez dlake na jeziku bit će i simpatična Osječanka Spomenka Wagner, 71-godišnja umirovljenica. Kako ističe, njezin najveći prioritet u životu bio je da zajedno sa suprugom podigne i odgoji njihovu djecu.

icon-expand Spomenka, Večera za 5 FOTO: RTL