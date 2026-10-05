Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Večera za 5

'Večera za 5' seli se u Slavoniju i Baranju: Upoznajte ovotjedne kandidate!

Danas od 17.50 sati slijedi prva ovotjedna epizoda omiljene RTL-ove emisije 'Večera za 5', a pred gledateljima je ono najbolje od Slavonije i Baranje, kao i kandidati koji jedva čekaju pokazati što znaju. Ovdje se kuha s dušom, začini se ne broje, a porcije nikad nisu skromne

RTL.hr
05.10.2026 12:12

A osim šarenih i prepunih tanjura, gledatelje čekaju sjajna atmosfera, iznenađenja, šale i pošalice, pjesma i, naravno, nezaobilazne tamburice! No kakve će biti završne ocjene?

Tjedan otvara 52-godišnja Biljana Kozar iz Petlovca. Kao najodvažniju stvar koju je napravila u životu ističe odlazak u Kanadu, gdje je s obitelji provela deset godina.

Biljana, Večera za 5
Biljana, Večera za 5 FOTO: RTL

Ovdje ipak imaš više slobode, vremena za obitelj i druženja", ističe Biljana koja slobodno vrijeme obožava provoditi u društvu svojih unučica.

Na prijavu u emisiju nagovorila ju je prijateljica Miroslava koja za nju kaže da je dobra, zanimljiva, komunikativna i društvena osoba te da su njezini kolači san snova".

Najviše volim kuhati naša tradicionalna jela – sarme, grah, fiš, čobanac", ističe Biljana koja među svojim gostima priželjkuje vesele i otvorene ljude, spremne na šalu.

A ovaj tjedan gledatelji će upoznati i simpatičnog 78-godišnjeg Antuna Zormana, kojeg mirovina nimalo nije zaustavila u aktivnom životu i brojnim hobijima.

Električar, stolar, tapetar – sve što vidim znam napraviti!" smije se Antun, koji u slobodno vrijeme uređuje svoj vrt i voćnjak, igra šah te izrađuje predmete od papira.

Antun, Večera za 5
Antun, Večera za 5 FOTO: RTL

Antun se smatra dobrim kuharom, a hranu najviše voli pripremati za svoje najdraže. Sa svojom suprugom, koju je upoznao na plesnjaku, u sretnom braku je 53 godine!

Tu je i 45-godišnji građevinski poduzetnik Dalibor Talafuk iz Valpova, koji svoje slobodno vrijeme provodi kuhajući i družeći se s obitelji i prijateljima.

Dalibor, Večera za 5
Dalibor, Večera za 5 FOTO: RTL

Recept za pobjedu u emisiji po njegovu mišljenju je skuhati dobro jelo, biti dobar domaćin i dobro ugostiti svoje goste".

Baš kao i Biljana, i on najviše voli pripremati tradicionalna slavonska jela, no rado će kušati sve što drugi domaćini ponude.

Najmlađi ovotjedni kandidat je 29-godišnji Sandro Vego, kreator digitalnog sadržaja, streamer i kako sam sebe opisuje – komedijaš".

Sandro, Večera za 5
Sandro, Večera za 5 FOTO: RTL

Ne bih mogao živjeti bez igrica, one su sastavni dio mog života i zadnja stvar u kojoj sam još dijete", poručuje.

Sandro sebe opisuje kao duhovitog, iskrenog i opuštenog mladića. Sa 16 godina napustio je srednju školu u kojoj se školovao za prodavača jer, kako kaže, u tome nije vidio svoju budućnost. S tek napunjenih 18 godina otišao je raditi u Englesku, no vratio se u svoj Osijek.

U 'Večeru za 5' prijavio se kako bi prvenstveno pobijedio sebe i svoje nesigurnosti: Ne znam baš kuhati i ovo mi je bila dobra fora za izlazak iz zone komfora."

Bez dlake na jeziku bit će i simpatična Osječanka Spomenka Wagner, 71-godišnja umirovljenica. Kako ističe, njezin najveći prioritet u životu bio je da zajedno sa suprugom podigne i odgoji njihovu djecu.

Spomenka, Večera za 5
Spomenka, Večera za 5 FOTO: RTL

Nažalost, on me davno napustio, ja sam se razboljela i, nakon dva infarkta, završila sam u domu jer više nisam mogla biti sama", priča Spomenka.

No život u domu ova snažna žena iskoristila je na najbolji mogući način. Druženje, kreativni hobiji, slikanje i radionice njezina su svakodnevica.

A baš kao što je svoju obitelj uvijek iščekivala i za njih kuhala, Spomenka i u 'Večeri za 5' dragim gostim želi pripremiti svoje specijalitete i lijepo ih ugostiti.

Kakav jelovnik je za večeras osmislila prva ovotjedna domaćica Biljana? 'Večera za 5' na rasporedu je danas od 17.50 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

večera za 5
Večera za 5

Ljubica iz 'Večere za 5' pripremila pravi gurmanski specijalitet: Evo recepta za sočni lungić s domaćim ljuljekima

Moglo bi te zanimati

Pogledajte Mirjanine kombinacije iz 'Večere za 5': 'Mene oblači švedski modni brend'

Mirjana za RTL.hr otkrila kako se pripremala za 'Večeru za 5': 'Stari namještaj sam skurila na njivi i preuredila prizemlje'

Ljubica iz 'Večere za 5' pripremila pravi gurmanski specijalitet: Evo recepta za sočni lungić s domaćim ljuljekima

Mirjana iz 'Večere za 5' zna tajnu savršenog kolača: Donosimo njezin nagrađivani recept

Božidar je najbolji u zagorskom tjednu 'Večere za 5': 'Sretan sam što sam pobijedio'

Božidar u 'Večeri za 5' nasmijao goste do suza: 'Zbog štrukli sam izgubio 10 kila'

Pročitaj na Net.hr
Za ovo treba imati hrabrosti: Pogledajte u čemu je popularna pjevačica prošetala crvenim tepihom
Nakon uhićenja zbog navodnog odavanja tajni Jeffreyju Epsteinu: Andrew tuži policiju
Ecija Belošević proslavila jubilarni 40. rođendan: Evo kako je izgledala glamurozna proslava
Mojmira Pastorčić priznala najmlađoj kolegici: 'Možda ću se za 20 godina ohrabriti'
Niko Tokić Kartelo otkrio kako je završila priča obitelji iz Kambodže: 'Ne žive od moje pomoći'
Sjećate li se Rose iz 'Titanika'? Ovako danas izgleda žena za kojom su uzdisali brojni muškarci
Oženio se sin Siniše Vuce: Vilibald uplovio u bračnu luku, podijelio i prve fotografije
Savršeni stižu u 'Asia Express'! 'Mislim da Petar neće moći ispuniti Anastasijina očekivanja'
Shorty za RTL Scenu otkrio zašto se povukao i čime se danas bavi: 'Živim povučenim životom'
Mladen Grdović otvoreno progovorio o supruzi Marka Perkovića Thompsona