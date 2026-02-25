Večeras kuha kipar Petar: 'Dat će si truda, izaći će ono umjetničko iz njega'

icon-close

Nakon Mahira i Nataše, treći dan zagrebačkog tjedna nove sezone 'Večere za 5' za ekipu će kuhati kipar Petar Hranuelli. Bračanin Petar već tridesetak godina živi u Zagrebu, gdje i stvara svoje skulpture koje izrađuje u kamenu i staklu. Petar je umjetnik pa mi se odmah sviđa kao osoba jer je kreativac kao ja. Vedar je, nasmijan, pun energije, osoba je s kojom bi se družila i privatno", kaže za današnjeg domaćina Nataša.

Petar Hranuelli, Večera za 5 FOTO: RTL

Petar će gostima pripremiti predjelo 'Okus djetinjstva', glavno jelo 'Spoj Dalmacije, Like i Istre' te desert 'Ledena ljubav'. Danas zbilja ne znam što nas čeka. Danas je zagonetno", komentirat će Marko, a Lukrecia reći kako od Petra očekuje puno te kako očekuje morsku spizu i dodati: Voljela bi da su istarski tartufi u glavnom jelu, to još nismo imali ovaj tjedan." Petar ne skriva kako se ne smatra pretjerano vještim kuharom, ali dodaje kako za dobru ekipu uvijek ima bolje kuhati. Kako deserte ni ne jede često, a još rjeđe priprema, naći će se s kćeri Klarom kako bi mu dala par savjeta oko pripreme deserta, ali i kako bi zajedno nabavili svježe namirnice s tržnice za večeru.

Petar i kci Klara, Večera za 5 FOTO: RTL