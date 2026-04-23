Večera za 5

Večeras kuha Nikola zvan Čarli: 'Zabavan, glasan, glavni u ekipi!'

Odlična ekipa članova bračkih dobrovoljnih vatrogasnih društava nastavlja se odlično zabavljati svake večeri ovotjedne 'Večere za 5', a danas će ih u Bolu ugostiti Nikola Topalović. Suprug i otac tri djevojčice, 36-godišnji Nikola voli provoditi vrijeme s obitelji na osami, a u svom poslu uživa, kao i u druženju s ekipom.

23.04.2026 14:33

Vatrogastvo mi je velika ljubav. Mislim da to ne možeš raditi ako to ne voliš, moraš biti predan tom poslu", kaže današnji domaćin, a njegovi gosti dodaju: Čarli je super. Zabavan, glasan, glavni u društvu", reći će Žana, a Tino zaključiti: Veseljak. Svako društvo bi trebalo imati jednog Čarlija."

Nikola, Večera za 5
Nikola, Večera za 5 FOTO: RTL

Svoju večeru Nikola će pripremiti sa slanim srdelama, inćunima, hobotnicom, grdobinom, palentom, varenikom, gusti sirup od crnog grožđa koji se koristi kao zaslađivač i skutom. Meni se sve ovo sviđa", zadovoljno će reći Tino.

Nikola je nadimak Čarli dobio po ocu Karlu kojeg su strani gosti prozvali Čarli. Kako to nerijetko ide u Dalmaciji, Nikolu su počeli zvati 'mali od Čarlija' i 'Čarli Junior'. I dan danas kad se upoznajem s ljudima i dajem im ruku predstavljam se kao Nikola Čarli", kaže domaćin.

Nikola, Večera za 5
Nikola, Večera za 5 FOTO: RTL

Kako će se ekipa provesti danas - ne propustite u novoj epizodi 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

Večera za 5

Brački vatrogasci otkrili zašto je hobotnica nekad bila 'siromah' na tanjuru: 'Prije se čak i bacala u more'

Večera za 5

Bračka ekipa 'Večere za 5' i danas se odlično zabavila: 'Svaka ti čast prijatelju, ja sam znao da ću se ja kod tebe najesti'

