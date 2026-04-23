Večeras kuha Nikola zvan Čarli: 'Zabavan, glasan, glavni u ekipi!'

Vatrogastvo mi je velika ljubav. Mislim da to ne možeš raditi ako to ne voliš, moraš biti predan tom poslu", kaže današnji domaćin, a njegovi gosti dodaju: Čarli je super. Zabavan, glasan, glavni u društvu", reći će Žana, a Tino zaključiti: Veseljak. Svako društvo bi trebalo imati jednog Čarlija."

Svoju večeru Nikola će pripremiti sa slanim srdelama, inćunima, hobotnicom, grdobinom, palentom, varenikom, gusti sirup od crnog grožđa koji se koristi kao zaslađivač i skutom. Meni se sve ovo sviđa", zadovoljno će reći Tino.

Nikola je nadimak Čarli dobio po ocu Karlu kojeg su strani gosti prozvali Čarli. Kako to nerijetko ide u Dalmaciji, Nikolu su počeli zvati 'mali od Čarlija' i 'Čarli Junior'. I dan danas kad se upoznajem s ljudima i dajem im ruku predstavljam se kao Nikola Čarli", kaže domaćin.