Večeras kuha Slađana, koja je dugo čekala pravi trenutak za prijavu u 'Večeru za 5': 'Baš mi je drago što sam sad tu!'

Treći dan sjevernohrvatskog tjedna 'Večere za 5' za Natašu, Anitu, Zdravka i Karla u Novakovcu će kuhati Slađana Premec

Današnja domaćica živi u kući s obitelji, imaju domaće životinje, ali i ljubimce, plastenik u kojem uzgajaju svoje domaće povrće te vinograd pa cijela obitelj uvijek ima posla, ali ga zajedno rado odrađuje. Ekipa je jučer bila u Frkanovcu gdje su se zabavili kod Nataše i uživali kad im je njezina kći Suri zasvirala. Nataša je jučer za svoju večeru osvojila 35 bodova - Anita joj je dala deset bodova, Slađana devet zbog pomalo suhog deserta, a Karlo i Zdravka po osam bodova. Tako je Anita, koja je kuhala prvi dan, zasad još uvijek u vodstvu.

Obitelj mi je jako važna i jako cijenim vrijeme koje provodimo zajedno", kaže današnja domaćica, koja ima status roditelja njegovatelja, a u slobodno vrijeme najradije se druži sa svojom obitelji ili ispija kave sa susjedom.

Već dugo ima želju kuhati u 'Večeri za 5', ali nikad nije bio pravi trenutak za prijavu, a sad kad napokon sudjeluje u showu kaže: Nije mi uopće žao što sam se prijavila, baš mi je drago što sam sad tu", i dodaje: Od mene možete očekivati dobru hranu, nadam se da ću se opustiti pa da ću biti još živahnija nego prethodnih dana."

