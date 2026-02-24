Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Večera za 5

Večeras kuha Varaždinka Nataša: 'Sigurno neće pripremati ribu, nego neki dobar komad mesa'

U 'Večeri za 5' kuha Nataša

RTL.hr
24.02.2026 14:11

Nakon što je Mahir probio led i za jučerašnju večeru osvojih visokih 70 bodova u 'Večeri za 5', danas će njega, Lukreciju, Marka i Petra ugostiti voditeljica trgovine u jednom trgovačkom centru, Nataša Manjarić. Porijeklom Varaždinka, Nataša živi u Zagrebu već devet godina.

Poslom zarađuje za život, ali ne skriva kako joj je posebna strast briga oko vrta i izrada rukotvorina. Ja sam kreativna duša, volim sve stvarati rukama pa tako volim i svoj vrt, uzgojiti svoje povrće, svoje voće, imati svoj pekmez", kaže današnja domaćica i dodaje: Kuham svakodnevno. Volim kuhati svašta, volim isprobavati nove začine, ne bježim od tradicionalnog, ali uvijek mora biti taj moj završni touch, moja završna nota i uživam u tome."

Nataša, Večera za 5
Nataša, Večera za 5 FOTO: RTL

Nataša će svojim gostima pripremiti predjelo 'Dobro mi došel prijatel', glavno jelo 'Reci mi brate' te desert 'Andrijanin šapat'. Sigurno neće neku ribu pripremati, nego neki dobar komad mesa s nekim finim prilogom", ispravno će pretpostaviti Petar.

Količinski će možda biti puno, ali želim da svatko može odabrati ono što želi i da svatko bira nešto što nije probao", reći će domaćica, dok će, pak, Lukrecia, kao da je to osjetila, reći: Nadam se da neće biti prevelike porcije" i dodati: Moja današnja očekivanja od Nataše su nešto viša jer je ozbiljna žena i sigurno dobro kuha."

Jelovnik
Jelovnik FOTO: RTL

Ususret okupljanju Marko će komentirati: Što se tiče odnosa s ostalim kandidatima mogao bih reći da su svi zanimljiv na svoj način. Dosta su svi veseli i opušteni", a Petar će dodati: Mislim da ste spojili sjajnu ekipu i da svi zajedno dobro funkcioniramo."

Ove sezone osim vrhunske večere, domaćini za pobjedu moraju osigurati i vrhunsku atmosferu, koja se posebno ocjenjuje.

A hoće li Natašina večera ispuniti očekivanja - otkrijte u novoj epizodi 'Večere za 5' na RTL-u od 17.50! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

nataša večera za 5 večera za 5 2026
Moglo bi te zanimati

Gledatelji oduševljeni novom sezonom 'Večere za 5': 'Bravo, odlično sve izgleda!'

Velika novost u 'Večeri za 5': Uvodi se novi način ocjenjivanja, domaćin može osvojiti maksimalnih 80 bodova

Glazbenik Mahir kuhat će prvi i probiti led u novoj sezoni omiljene 'Večere za 5': 'Došao sam pobijediti!'

Upoznajte nove kandidate 'Večere za 5': Gledatelje očekuju totalno drugačije epizode!

Nova sezona, novi domaćini, nova iznenađenja - novi tjedan 'Večere za 5'!

Kreće nova sezona 'Večere za 5': Pogledajte tko su kandidati sezone koja će vas oduševiti