Večeras kuha Varaždinka Nataša: 'Sigurno neće pripremati ribu, nego neki dobar komad mesa'

icon-close

Nakon što je Mahir probio led i za jučerašnju večeru osvojih visokih 70 bodova u 'Večeri za 5', danas će njega, Lukreciju, Marka i Petra ugostiti voditeljica trgovine u jednom trgovačkom centru, Nataša Manjarić. Porijeklom Varaždinka, Nataša živi u Zagrebu već devet godina. Poslom zarađuje za život, ali ne skriva kako joj je posebna strast briga oko vrta i izrada rukotvorina. Ja sam kreativna duša, volim sve stvarati rukama pa tako volim i svoj vrt, uzgojiti svoje povrće, svoje voće, imati svoj pekmez", kaže današnja domaćica i dodaje: Kuham svakodnevno. Volim kuhati svašta, volim isprobavati nove začine, ne bježim od tradicionalnog, ali uvijek mora biti taj moj završni touch, moja završna nota i uživam u tome."

icon-expand Nataša, Večera za 5 FOTO: RTL

Nataša će svojim gostima pripremiti predjelo 'Dobro mi došel prijatel', glavno jelo 'Reci mi brate' te desert 'Andrijanin šapat'. Sigurno neće neku ribu pripremati, nego neki dobar komad mesa s nekim finim prilogom", ispravno će pretpostaviti Petar. Količinski će možda biti puno, ali želim da svatko može odabrati ono što želi i da svatko bira nešto što nije probao", reći će domaćica, dok će, pak, Lukrecia, kao da je to osjetila, reći: Nadam se da neće biti prevelike porcije" i dodati: Moja današnja očekivanja od Nataše su nešto viša jer je ozbiljna žena i sigurno dobro kuha."

icon-expand Jelovnik FOTO: RTL