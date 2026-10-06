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Večera za 5

Večeras počinje nova era 'Divljih pčela': Omiljeni likovi više ne izgledaju isto, a stiže i pojačanje!

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'. Krsto se vraća kući i hvali novim uspjehom. Nikola čeka odluku o tome hoće li biti primljen u zadrugu, a Karmela doznaje da Veljko planira otići u Ameriku. Zora otkriva kako u Bellavisti neće samo pjevati. Franka, u samoobrani, izgubi kontrolu i učini fatalnu pogrešku. Krneta se ponovno iskali na Kati, ovaj put gore nego ikad prije...

RTL.hr
06.10.2026 10:39

I baš kad je napetost na vrhuncu, radnja serije seli šest godina u budućnost!

Početak je 60-ih... U Vrilu sada svira neka nova glazba, radio je dostupniji širim masama, a samim time i recentne vijesti brže dolaze do mještana. Žene su malo slobodnije, odjeća je modernija, kosa kraća, a legendarni brkovi ipak sve više izlaze iz mode. Mjestom trče neki novi klinci i ponovno vlada mir koji se dugo nije osjećao...

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Brižna Cvita odgaja sina Petra, provodeći dio dana i u kući obitelji Runje, dok Nikola zagovara modernizaciju Vrila. Marko se zaručio s ljepoticom Domenikom, a Čavka još uvijek vjerno stoji uz njega. Ivici se i dalje ukazuje Jozo, ali mogao bi uskoro biti pušten iz bolnice.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Karmelina gostionica i dalje radi punom parom, a ona je u međuvremenu položila i vozački ispit te kupila automobil. Badurinin unuk Anđelko sada je milicajac u postaji i radi sa Sikiricom. Šušnjarina kći Jelica odrasla je i zaljubljeno gleda učitelja Jakova...

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

U Vrilo stižu brojna nova lica, koja će utjeloviti priznati domaći i inozemni glumci. Uz Slavka Sobina, Mirtu Zečević, Nelu Kocsis, Ljubu Zečevića, Ivanu Krizmanić, Paška Vukasovića, Saru Blažić ili pak Tomislava Dunđera, koje su gledatelji već upoznali u prvim epizodama nove sezone, tu su i Rok Vihar, ciničan, hladan i proračunati Stojan Tadić, njegova kći Domenika koju će utjeloviti Lara Nekić, Tara Dorotić kao odrasla Jelica Šušnjara, Mark Fejer kao milicajac Anđelko Badurina, Andrija Lamot i Josip Vuković u ulogama dječaka Petra i Renata te mnogi drugi!

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Nova lica u Vrilo donose brojne intrige, nove ljubavne priče, tajne, ali i sukobe jer mir u Vrilu nikad ne traje predugo! Je li Zora uspjela u Zagrebu, koja je Katina sudbina i što se u međuvremenu dogodilo s nekad nepobjedivim Antom Vukasom?

'Divlje pčele' ne propustite večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo!

divlje pčele
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