Večera za 5

Večeras za ekipu kuha svestrana Đurđica: 'Volim takve elokventne i simpatične žene'

Drugi dan zagorskog tjedna 'Večere za 5' za veselu ekipu u Donjoj Stubici kuhat će krojačica i glumica Đurđica Seleš

14.04.2026 16:30

Današnja domaćica živi sa suprugom, sinom i svekrvom, ali kako su u njezinoj kući radovi, večeru će za goste organizirati kod prijatelja.

Đurđica, Večera za 5 FOTO: RTL

Dan mi uvijek počinje radno, imam krojački obrt i kad si sam svoj gazda to je od 0 do 24", kaže Đurđica, koja je samouka krojačica, a šivanjem se počela baviti još kao tinejdžerka. Uz to, aktivno se bavi i glumom i pisanjem dramskih tekstova.

Đurđica, Večera za 5 FOTO: RTL

Ima svoju dramsku udrugu 'Kaj' koja je registrirana za očuvanje kajkavskog govora i pretežno očuvanje starine autentičnosti naših starina", kaže Đurđica, koja se glumom i pisanjem bavi još od osnovne škole, a uspješno spaja i tu strast sa svakodnevnim poslom jer je, kako kaže, svaka predstava ujedno i modna revija mojih kostima.

Bodovi, Večera za 5 FOTO: RTL

Đurđica mi je super simpatična. Volim takve elokventne i simpatične žene", komentirat će Ivana, a Ivan dodati: Jučer je na večeri pokazala svoje pravo veseljačko lice, baš je super.

Sastojci koje će Đurđica koristiti za pripremu svoje večere su vrhnje, kako, špek, luk, svinjetina, junetina i jaja. Ja jedem sve", zadovoljno će gledajući popis sastojaka zaključiti Ivan, a Danica se spremno složiti.

Popis sastojaka FOTO: RTL

Kako će se današnja večera svidjeti ekipi - ne propustite u novoj epizodi 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

Moglo bi te zanimati

Zagorje osvojilo gledatelje! Pljušte pohvale za Biserku i ekipu u 'Večeri za 5'

Biserka probila led i za svoju večeru osvojila maksimalni broj bodova: 'Stvarno, evo, savršeno'

Desert koji se ne viđa često u 'Večeri za 5' oduševio sve! Jeste li vi obožavatelj?

Ovaj tjedan gledatelji će uživati sa zagorskom ekipom 'Večere za 5', a prva kuha Biserka!

Strogi profesor Franjo odnio pobjedu s jednim bodom prednosti: 'Ponosan sam na ono što radim cijeli život'

Slavonski tjedan zatvara svestrani Madžo: 'Imam baš velika očekivanja'

Pročitaj na Net.hr
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?