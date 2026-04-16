Večera za 5

Večeras za fantastičnu ekipu kuha Ivana: 'Očarala me, na istoj smo frekvenciji'

Odličan zagorski tjedan 'Večere za 5' u kojem uživa i ekipa i gledatelji primiče se kraju. Ipak, prije posljednje večere i kraja tjedna za ekipu će kuhati voditeljica trgovine Ivana u Humu na Sutli. Ova 46-godišnja u slobodno vrijeme voli provoditi vrijeme u prirodi i štrikati

16.04.2026 13:50

Ja bih sebe opisala kao smušenu osobu. Uvijek kasnim, uvijek žurim, to i moji klinci znaju, to je tako", iskreno kaže Ivana, a za sudjelovanje u showu dodaje: U 'Večeru za 5' sam se prijavila prvenstveno zbog novog životnog iskustva, druženja - pogotovo jer gospođu Biserku i gospođu Đurđicu poznajem od prije i da malo izgradim svoje samopouzdanja i lakše prihvatim kritiku jer nitko zapravo nije savršen niti bi trebao biti."

Ivana, Večera za 5
FOTO: RTL

Ivana se ostalim članovima ekipe svidjela pa za nju Biserka kaže: Jako je vedra, vesela i optimistična osoba", a Đurđica dodaje: Očarala me. Prisna je i baš sam se uz nju našla i na istoj smo frekvenciji."

Večera za 5 kod Ivane
FOTO: RTL

Za svoju večeru današnja domaćica kaže: Sigurno ću nešto zeznuti i nešto neće biti dobro, nešto ću zaboraviti staviti na stol." Đurđica je sigurna da će sve dobro proći: Mislim da uopće neće imati tremu. Ona je takvog zanimanja da radi s ljudima, a čovjek koji je u komunikaciji s ljudima cijeli dan ne može imati tremu, pogotovo sad kad nas već poznaje", dok će Biserka ipak zaključiti: Ne postoji takva osoba koja ne osjeća tremu i malo stresa kad nešto radi, pogotovo kad to ne radi svaki dan."

Večera za 5 kod Ivana
FOTO: RTL

Sastojci koje će Ivana uključiti u večeru su jaja, vrganji, grožđice, raca, mlinci, sir i vrhnje. Vrganje ne jedem, jaja jedem, ali ne smijem jesti radi žuči", komentirat će Danica, a Ivan dodati: Sastojci su lijepi i mogla bi biti ova večera super!"

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

Moglo bi te zanimati

U ovotjednoj 'Večeri za 5' svi osvajaju desetke, pa tako i Ivan: 'Blago tvojoj ženi'

Kad Zagorec Ivek ispeče gibanicu: Umirovljeni policajac gošće bacio u trans desertom

Danas kuha jedini ovotjedni kandidat: 'Ivek mi je jako simpatičan i nikad ne bih rekla da je bio policajac'

Domaćica oduševila večerom, ali i emotivnom glumačkom izvedbom: 'Ja bih joj dala Oscara, naša Đurđica bi otišla u Hollywood'

Još jedan desertni klasik kojeg ne viđamo često u 'Večeri za 5': 'Sočan i fenomenalan'

Večeras za ekipu kuha svestrana Đurđica: 'Volim takve elokventne i simpatične žene'

Pročitaj na Net.hr
Nina Badrić priredila spektakl za pamćenje: Pogledajte prizore s prepune splitske Pjace
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom