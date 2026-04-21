Večera za 5

Večeras za vatrogasnu ekipu kuha Ana: 'Vidim da je riblji meni što se meni jako sviđa'

Drugi dan posebnog tjedna 'Večere za 5' u kojem sudjeluju članice i članovi bračkih dobrovoljnih vatrogasnih društava kuhat će Ana, tajnica DVD-a Milna

21.04.2026 13:00

Ana je po struci frizerka, slastičarka, a velika joj je strast kuhanje tradicionalnih jela s modernim dodacima i ukrašavanje istih. Iako nema previše slobodnog vremena, ono koje ima provodi volontirajući.

Inače ne volim baš govoriti puno o sebi, ali dosta sam temperamentna", kaže domaćica i dodaje: Veliki sam borac za pravdu i jako me boli nepravda." Ana je predsjednica amaterskog kazališta te uživa u pripremi predstava, karnevala, organiziranja predstava ubiranja poreza i slično.

FOTO: RTL

Anin suprug predsjednik je DVD-a Milna, a od njihovo četvero djece čak troje na ovaj ili onaj način sudjeluju u radu dobrovoljnog vatrogasnog društva.

Od same večere očekujem dobru zabavu i da će ekipa biti opuštena kao i sinoć, a druženje dobro", kaže Ana i priznaje: Malo treme ima, ali pozitivne treme, to je ono što nosi adrenalin."

FOTO: RTL

Sastojci s kojima će Ana pripremiti večeru su butarga, mol, parmezan, sipa, bob, mendule i lavanda. Butarga mi nije nešto napeta, ali prolazi", komentirat će Josip, a Nikola priznati: Ovdje mi jedino bob smeta."

Sve volim. Vidim da je sve morsko, da je riblji meni što se meni jako sviđa", zaključit će Tino.

FOTO: RTL

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

Večera za 5

Torta s lavandom iz 'Večere za 5' koja odiše Dalmacijom: 'Pun pogodak'

Večera za 5

Žana osvojila maksimalnih četrdeset bodova: 'Ostao sam iznenađen, savršeno'

Moglo bi te zanimati

Žana osvojila maksimalnih četrdeset bodova: 'Ostao sam iznenađen, savršeno'

Slastica u 'Večeri za 5' koja je mnoge vratila u djetinjstvo: Žana spremila rožatu

Ovaj tjedan u 'Večeri za 5' kulinarske snage odmjerit će brački vatrogasci!

Đurđica je pobjednica ovotjedne 'Večere za 5': 'Ova večera je bila šlag na tortu'

Danica iz 'Večere za 5' tek je prije 14 godina prvi put bila na moru: 'Sanjala sam ga, ali nisam znala što je to'

Zagorski tjedan zatvara Danica: 'Ja bih u 'Večeri za 5' pokazala kako je nekad bilo'

Pročitaj na Net.hr
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?