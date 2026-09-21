'Večeru za 5' kuha kći poznatog pokojnog kemičara: 'Moj otac bio je najbolji lik na svijetu'

Ovog tjedna u emisiji 'Večera za 5' kuha i Alana Kajfež (35), kiparica i kći poznatog pokojnog hrvatskog kemičara Franje Kajfeža. Tijekom predstavljanja pokazala je nekoliko obiteljskih fotografija te se prisjetila oca, čovjeka zaslužnog za brojne izume i patente, ali i osobe koja je prva prepoznala njezin umjetnički talent.

Alana je otkrila kako upravo ocu uvelike duguje izbor svoje profesije. Još dok je bila djevojčica primijetio je njezin talent i poticao je da ga razvija, što ju je naposljetku usmjerilo prema kiparstvu.

Prisjetila se i njegova bogatog profesionalnog puta. Franjo Kajfež iza sebe je ostavio desetke patenata te značajan trag u području kemije i farmacije.