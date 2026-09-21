'Večeru za 5' kuha kći poznatog pokojnog kemičara: 'Moj otac bio je najbolji lik na svijetu'

Ovog tjedna u emisiji 'Večera za 5' kuha i Alana Kajfež (35), kiparica i kći poznatog pokojnog hrvatskog kemičara Franje Kajfeža. Tijekom predstavljanja pokazala je nekoliko obiteljskih fotografija te se prisjetila oca, čovjeka zaslužnog za brojne izume i patente, ali i osobe koja je prva prepoznala njezin umjetnički talent.
Alana je otkrila kako upravo ocu uvelike duguje izbor svoje profesije. Još dok je bila djevojčica primijetio je njezin talent i poticao je da ga razvija, što ju je naposljetku usmjerilo prema kiparstvu.
Prisjetila se i njegova bogatog profesionalnog puta. Franjo Kajfež iza sebe je ostavio desetke patenata te značajan trag u području kemije i farmacije.
"Napravio je puno dobrih stvari za svijet, u medicini, farmaciji i kemiji. Ali ja sam ga znala kao svog oca koji je bio najbolji lik na svijetu", rekla je Alana, prisjećajući se oca iz jedne sasvim osobne perspektive.
Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.