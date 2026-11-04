'Večeru za 5' završili pjesmom: Oduševljeni gosti zaplesali uz dječji zbor

Alen je kraj svoje 'Večere za 5' odlučio dodatno uljepšati posebnim glazbenim iznenađenjem. Pred goste je stigao dječji crkveni zbor 'Nebeske iskrice', koji im je otpjevao nekoliko pjesama i izazvao vrlo emotivne reakcije.
Gosti nisu skrivali oduševljenje, a Mirjana je priznala da je upravo taj trenutak za nju zaokružio cijelu večer. "To je bio šlag na tortu. To je nešto neopisivo", rekla je.
Posebno emotivna bila je i Amela, koju je nastup djece potpuno osvojio. "To je bilo jedno predivno iznenađenje. Jako emotivno za mene. Obožavam djecu i sve što djeca čine mi je najbolje na svijetu", priznala je.
Nakon nekoliko pjesama atmosfera je postala još opuštenija, pa su se gosti na kraju pridružili veselju i zajedno zaplesali.
Alen je tako svoju večeru zaključio toplim i emotivnim trenutkom koji će gosti, sudeći prema njihovim reakcijama, još dugo pamtiti.
Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.