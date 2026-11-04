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Večera za 5

'Večeru za 5' završili pjesmom: Oduševljeni gosti zaplesali uz dječji zbor

Alen je svoju večeru u 'Večeri za 5' završio posebnim glazbenim iznenađenjem. Nastup dječjeg crkvenog zbora Nebeske iskrice dirnuo je goste, a večer je završila pjesmom i plesom

RTL.hr
04.11.2026 20:00

Alen je kraj svoje 'Večere za 5' odlučio dodatno uljepšati posebnim glazbenim iznenađenjem. Pred goste je stigao dječji crkveni zbor 'Nebeske iskrice', koji im je otpjevao nekoliko pjesama i izazvao vrlo emotivne reakcije.

Gosti nisu skrivali oduševljenje, a Mirjana je priznala da je upravo taj trenutak za nju zaokružio cijelu večer. "To je bio šlag na tortu. To je nešto neopisivo", rekla je.

Alen, Večera za 5
Alen, Večera za 5 FOTO: RTL

Posebno emotivna bila je i Amela, koju je nastup djece potpuno osvojio. "To je bilo jedno predivno iznenađenje. Jako emotivno za mene. Obožavam djecu i sve što djeca čine mi je najbolje na svijetu", priznala je.

Nakon nekoliko pjesama atmosfera je postala još opuštenija, pa su se gosti na kraju pridružili veselju i zajedno zaplesali.

Alen, Večera za 5
Alen, Večera za 5 FOTO: RTL

Alen je tako svoju večeru zaključio toplim i emotivnim trenutkom koji će gosti, sudeći prema njihovim reakcijama, još dugo pamtiti.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

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