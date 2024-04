Vedran ponovno dao devetku! Svi oduševljeni, no on je imao zamjerke kod Valentine: 'Glavno jelo je prejednostavno!'

Domaćica Valentina Rukavina (44) ugostila je protukandidate drugog dana ovotjedne 'Večere za 5'. Za svoju večeru dobila je visokih 39 bodova. Svi su dali desetke osim Vedrana. Kritični gost objasnio je da devetku za glavno jelo daje jer je prejednostavno, a dodao je i da mu je u knedlama nedostajalo slanine i začina.

Pripravu svoje večere Valentina je započela radom na desertu. Napravila je Pavlove tortice, a nazvala ih je 'U svom gnijezdu'. "Nekakva košarica sa šumskim voćem pa možda sa strane bude sladoled. Jedva čekam desert", otkrio je Zlatan. "Ona je slastičarka, ja sam rekao jučer da ona mora iznenaditi", dodao je i Krunoslav. Upravo je to bila namjera domaćice, naziv jela htjela je dati do znanja da je slastičarka i da je pripravom slastice svoj na svome. Uslijedilo je predjelo - 'Inat šokački'. "Nešto pečeno je to", prognozirala je Anđa. "To su čvarci, sad što će s njima raditi...", dodao je Krunoslav. "Možda kruh ispod peke s čvarcima", zaključio je Zlatan. Uskoro je domaćica otkrila da radi pogačice s čvarcima, a usto je isplanirala ponuditi i razne suhomesnate proizvode. Glavno jelo posljednje je čega se domaćica prihvatila, a odlučila je ponuditi 'Dječje radosti'. "Pretpostavljam da će biti nešto fino", kratko i jasno otkrio je Vedran. Za glavno jelo je odlučila domaćica spraviti svinjetinu s mrkvom i peršinom, a usto je poslužila i knedle od kruha.