Velika novost u 'Večeri za 5': Uvodi se novi način ocjenjivanja, domaćin može osvojiti maksimalnih 80 bodova

Novi tjedan u popularnom kulinarskom showu 'Večera za 5' donio je i novo pravilo koje je odmah stavljeno na kušnju: odsad se, osim kuhanja, ocjenjuje i atmosfera. Prvi domaćin koji se suočio s ovim dvostrukim izazovom bio je Mahir, čija je večera pokazala kako ponekad dobro raspoloženje za stolom može nadmašiti i samo jelo. Gosti su bili puni pohvala za ugođaj, no nisu se libili uputiti i pokoju konstruktivnu kritiku.

Probijanje leda i ugođaj koji ispravlja sve

Već na samom početku večeri postalo je jasno koliko će atmosfera biti važan faktor. "Svi znamo kako dobra atmosfera može promijeniti sve, pa čak i koji nedostatak na tanjuru", čulo se za stolom, postavljajući ton za ocjenjivanje koje je uslijedilo. Gosti su se složili da je domaćin Mahir "lijepo probio led" i stvorio pozitivno okruženje za prvo upoznavanje.

Lukrecia, Večera za 5

Prvi dojmovi bili su iznimno pozitivni. Kandidati su istaknuli kako je društvo odlično, a domaćin "dobar i ljubazan", što je rezultiralo opuštenom i veselom večeri od samog početka. Činilo se kako je Mahir uspješno savladao prvi i možda najvažniji zadatak, a to je da se gosti osjećaju ugodno i dobrodošlo.

Ljubazni domaćin koji je prepustio vodstvo

Iako je Mahir zaslužio brojne komplimente za svoje gostoprimstvo, gosti su mu uputili i jednu ključnu zamjerku. Naime, smatrali su da je trebao preuzeti aktivniju ulogu u vođenju razgovora. "Njemu bih zaista dala tu veliku ocjenu, ali mu malo zamjeram što nas nije više uvodio u neke razgovore, nego je više pustio nas da vodimo te razgovore", objasnila je Lukrecia, dodavši kako bi domaćin "trebao biti taj koji je baš vođa". Ovaj dojam potvrdili su i drugi, primijetivši kako su neke gošće, poput Lukrecije i Petre, preuzele inicijativu. "Jedino mi je zasmetalo što su Lukrecija i Petra možda malo oduzele Mahiru njegovo domaćinstvo", komentirao je jedan od kandidata, sugerirajući da je domaćin ponekad bio u sjeni vlastitih gostiju. Unatoč tome, svi su se složili da je njegov trud bio očit i cijenjen.

Večera za 5

Društvo bolje od bakalara i prva desetka tjedna