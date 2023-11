Vesna želi otvoriti vlastiti catering, a Siniša smatra: 'Ovo je na razini restorana'

Vesna je rekla kako je humanitarni rad trenutno ispunjava, no s obzirom na dvije operacije ruke i problema s nogom, smatra kako je sada catering na redu. ''No, naravno nikada ja neću prestati pomagat, oduvijek sam pomagala'', komentirala je.

Ivana bi također voljela volontirati, posebno s djecom, s obzirom da trenutno radi kao asistentica u nastavi. Također, Vesna se nada kako će uspjeti organizirati prenoćište za beskućnike: ''Toliko me veseli to jer ne mogu gledati ljude preko kojih se gazi. Nisu svi birali da budu beskućnici.''

Zlatko je rekao kako je on sve pojeo uz komentar da se njena ideja o cateringu čini odlična. ''To će me veselit i ispunjavat me'', odgovorila mu je veselo Vesna.

