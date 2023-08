VIDEO Sjećate se Ivana iz 'Večere za 5'? Njegov kreativni nered u kuhinji iznenadio je gledatelje

Koncertni pijanist i učitelj klavira Ivan Škreblin iz Samobora rekao je da se u show prijavio zato što jako voli kuhati, a preferira mediteransku kuhinju. Zanimljivo je i da ne koristi kupovne začine, nego ih sam pravi. Dnevno provodi i do deset sati svirajući klavir, no uvijek pronađe vremena za brigu o obitelji i kuha za njih svaki dan.

Za predjelo je Ivan poslužio domaći kruh namazan guščjom paštetom. Božidaru je to prilično loše izgledalo, a Bernardica je dodala: "Ne volim jetrene paštete, pogotovo domaće guščje, ja to ne jedem, tako da mi se nije uopće svidjelo." Dario je, pak, ljubitelj pašteta i pohvalio je Ivanovu. "Jetra su bila donekle, ali kruh je bio tvrd i prepečen", dodao je Božidar dok se upravo to Snježani svidjelo. Puricu s mlincima domaćin je poslužio za glavno jelo, a Dariju se nije svidjela dekoracija tanjura, sve mu je bilo nabacano. Okus mi je bio dobar", komentirala je Bernardica i dodala da su joj mlinci ipak bili malo ljuti jer je Ivan stavio i malo ljutih feferona. Dario je bio puno oštriji pa je njegov komentar bio: Jestivo! Samo to mogu reći" da bi Božo zaključio: "Katastrofično! Puretina je bila jako suha i tvrda, batak je izgorio, nisam ga htio ni probati."

Božidar je dodao kako mu i krumpir nije bio dovoljno kuhan, a Dario je tvrdio kako to jednostavno nije istina te dodao kako je Ivan napravio bolju francusku salatu od Božidara. "Bila je stvarno jako fina", zaključila je Bernardica. Muffine i orahnjaču Ivan je poslužio za desert. "Okus savijače još je mogao proći, ali muffin je bio previše suh", rekla je Snježana, a Dario dodao da je stvarno bio katastrofalan. Bernardici je orahnjača bila fina, Darija je krema iz orahnjače pekla po jeziku i nešto mu nije bilo dobro da bi Božidar zaključio da je desert bio katastrofa. Ivan je gostima stavio poklone pod bor, a potom im je zasvirao božićne pjesme, što je jako svidjelo svima. Za Ivanovu večeru Bernardica je dala ocjenu šest i rekla: "Od početka je krenulo loše i nije mi se svidjelo", toliko je dala i Snježana uz objašnjenje da joj jela nisu bila baš po ukusu, ali pohvalila je domaćina zbog dobre muzike. "Dosta toga nije bilo dobro, ali za hrabrost mu dajem šest", rekao je Dario. Najstroži gost bio je Božidar koji je dao ocjenu tri i rekao: "Ivan me razočarao, očekivao sam puno više od njega."

Show 'Večera za 5' ne propustite pogledati na RTL-u i novoj RTL-ovoj platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji, bez reklama.