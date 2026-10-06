'Vidi ti starog vuka!' Antun izveo mađioničarski trik, ekipa nije mogla vjerovati očima

Sandro je za glavno jelo nazvano "Sandrova dubina" poslužio punjeni svinjski but i pečeni krumpir. But je napunio ementalerom, slaninom, lukom i paprikom, a potom ga je prije posluživanja prelio mašću od pečenja. Iako su porcije bile izdašne, a gosti gladni, glavna tema razgovora ubrzo je postala pikantnost mesa.

Naime, mladi domaćin je u marinadu dodao čili, što se osjetilo u gotovo svakom zalogaju. Biljana je priznala da joj je meso bilo pomalo ljuto, dok su drugi gosti istaknuli da im takvi začini ne odgovaraju u potpunosti uz ovakav tip pečenog mesa, no svakako su pohvalili odlično ispečene krumpire.