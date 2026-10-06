'Vidi ti starog vuka!' Antun izveo mađioničarski trik, ekipa nije mogla vjerovati očima

Sandro je za glavno jelo nazvano "Sandrova dubina" poslužio punjeni svinjski but i pečeni krumpir. But je napunio ementalerom, slaninom, lukom i paprikom, a potom ga je prije posluživanja prelio mašću od pečenja. Iako su porcije bile izdašne, a gosti gladni, glavna tema razgovora ubrzo je postala pikantnost mesa.
Naime, mladi domaćin je u marinadu dodao čili, što se osjetilo u gotovo svakom zalogaju. Biljana je priznala da joj je meso bilo pomalo ljuto, dok su drugi gosti istaknuli da im takvi začini ne odgovaraju u potpunosti uz ovakav tip pečenog mesa, no svakako su pohvalili odlično ispečene krumpire.
Zabava uz maramicu i zagonetke
Nakon što su se tanjuri ispraznili, Antun je odlučio iznenaditi društvo. Izveo je stari mađioničarski trik s maramicom, zamolivši Spomenku da mu pomogne natrgati papir na sitne komadiće. Gosti su pomno pratili svaki njegov pokret, no papirići su misteriozno nestali u njegovim rukama, ostavivši sve u čudu i osiguravši odličnu zabavu za stolom.
"Vidi ti starog vuka", poručila je Spomenka.
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