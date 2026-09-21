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Večera za 5

Vjeroučiteljica, poznati reper i otac šestero djece: Evo tko su kandidati ovotjedne 'Večere za 5'!

Danas od 17.50 sati na RTL-u na rasporedu je prva epizoda novog tjedna 'Večere za 5', koja ovaj put okuplja zanimljive kandidate iz Zagreba i okolice

RTL.hr
21.09.2026 12:41

Danas od 17.50 sati na RTL-u na rasporedu je prva epizoda novog tjedna 'Večere za 5', koja ovaj put okuplja zanimljive kandidate iz Zagreba i okolice.

Svatko od pet ovotjednih kuhara ima svoju viziju kako izgleda savršena večera i svoju ideju kako savršeno izbalansirati okuse i oduševiti goste, a sve s ciljem osvajanja primamljive novčane nagrade od 1000 eura.

U show se prijavila mlada kreativka iz samog centra Zagreba koja svijet oblikuje po vlastitoj mjeri – 35-godišnja kiparica Alana Kajfež. Kaže kako je njezini najbliži opisuju kao jaku, dominantnu, ali i veselu osobu. Alana ističe da je u kuhinji maštovita, ali nikad ne kuha po receptu.

Alana
Alana FOTO: RTL

Svaki svoj slobodan trenutak provodi u ateljeu, a umjetnost je način njezina postojanja. Tijekom odrastanja posebno joj je važna bila podrška pokojnog oca koji je uvijek vjerovao u nju i želio da uspije ostvariti svoje snove.

Moje javne skulpture mogu se vidjeti u Vrsaru, po Zagrebu, u kafićima, na pročeljima zgrada", ističe ova svestrana umjetnica, To je meni sve, to nije samo posao. Ne znam što bih drugo radila."

Uz Alanu, tu je i 52-godišnja Zdenka Sever, vjeroučiteljica iz Svetog Ivana Zeline, koja kaže kako ima najbolji posao na svijetu. Djeca su Zdenkina najveća inspiracija, a nakon obiteljske tragedije daju joj snagu da nastavi dalje.

Zdenka
Zdenka FOTO: RTL

Svoju ljubav Zdenka je usmjerila i na kuhanje. Naime, već je jednom sudjelovala u 'Večeri za 5', a nakon jako pozitivnih dojmova odlučila se okušati ponovno. U slobodno vrijeme uživa u svome vrtu, šetnji prirodom i čitanju.

Svojim gostima poslužit će laganu, ljetnu večeru, s puno sezonskog povrća iz njezina vrta.

Ovaj će tjedan kuhati i Nenad Kumrić - Charlie, 56-godišnji varaždinski glazbenik, radijski i televizijski voditelj te popularni matičar iz RTL-ova showa 'Brak na prvu'. Nenad je ponosni otac troje djece kojima je također prenio ljubav prema glazbi.

Radim jako puno dinamičnih stvari, to je moj život, velika ljubav mi je glazba, ali najveća – obitelj", ističe.

Nenad
Nenad FOTO: RTL

Nenad kaže kako voli kuhati za svoje najdraže, a pritom se trudi birati domaće namirnice, pa mu je tržnica nezaobilazna destinacija.

Gledatelji će u ovotjednim epizodama moći pratiti i kulinarsku avanturu 58-godišnjeg repera Renata Đošića Renmana, koji zadnjih desetak godina radi kao ugostitelj. Kako kaže, njegov je poziv da hrani ljude, da oni jedu visokokvalitetno i da se vraćaju natrag. Smatra kako su glavni sastojci u kuhinji ljubav i strast.

Renato
Renato FOTO: RTL

Moji burgeri su najbolji u ovoj galaksiji... Taj roštilj je postao moja svakodnevica. Hraniti ljude i vidjeti zadovoljstvo na njihovu licu, to je jedan poseban blagoslov" ističe.

Ovotjedni kandidat je i simpatični 43-godišnji ugostitelj Tomislav Pavlović. Tomislav radi u restoranu, a ističe kako je kuhanje oduvijek bila njegova strast. Za sebe kaže da je vedra i otvorena osoba, u slobodno vrijeme obožava trenirati, a već više od dva desetljeća uživa u vožnjama motorom koje mu pružaju osjećaj slobode.

Tomislav
Tomislav FOTO: RTL

Uz to, Tomislav je ponosni otac šestero djece: To je nešto najljepše što mogu zamisliti. Ja sam se ostvario u životu kroz njih. Imaš te prekrasne male ljude oko sebe pune ljubavi, znatiželjne glavice koje samo upijaju i trebaju te da ih vodiš... Predivno!"

Led danas probija Alana, koja će tijekom kuhanja imati i neočekivanu pomoć! Što sprema svojim gostima i hoće li sve ići prema planu, ne propustite doznati od 17.50 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Večere za 5'. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

večera za 5 zagreb
Večera za 5

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