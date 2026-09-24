Vjeroučiteljica u 'Večeri za 5' pohvalila domaćinov stol, a kasnije rekla: 'Zamjerka mi je umjetno cvijeće'

Osim jelovnika i atmosfere, u 'Večeri za 5' važan je i izgled stola, a Tomislav je za svoje goste pripremio elegantnu dekoraciju koja nije prošla nezapaženo.

Njegov trud odmah je primijetila vjeroučiteljica Zdenka koja mu je pohvalila uređenje.

"Stol ti je baš lijepi", rekla je Zdenka Tomislavu u lice, no kasnije je pred kamerama otkrila i malu zamjerku.

"Zamjerka mi je umjetno cvijeće", priznala je.