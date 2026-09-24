Vjeroučiteljica u 'Večeri za 5' pohvalila domaćinov stol, a kasnije rekla: 'Zamjerka mi je umjetno cvijeće'

Osim jelovnika i atmosfere, u 'Večeri za 5' važan je i izgled stola, a Tomislav je za svoje goste pripremio elegantnu dekoraciju koja nije prošla nezapaženo.
Njegov trud odmah je primijetila vjeroučiteljica Zdenka koja mu je pohvalila uređenje.
"Stol ti je baš lijepi", rekla je Zdenka Tomislavu u lice, no kasnije je pred kamerama otkrila i malu zamjerku.
"Zamjerka mi je umjetno cvijeće", priznala je.
Ipak, sitnica joj nije umanjila ukupni dojam. Zdenka je zaključila da joj je Tomislavov stol izgledao prekrasno, elegantno i posebno – čak ga je proglasila najljepšim stolom koji je vidjela ovaj tjedan.
Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.