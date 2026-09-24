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Večera za 5

Vjeroučiteljica u 'Večeri za 5' pohvalila domaćinov stol, a kasnije rekla: 'Zamjerka mi je umjetno cvijeće'

Tomislav se za svoju večeru nije potrudio samo oko hrane – posebnu pažnju posvetio je i detaljima na stolu. Elegantna dekoracija odmah je privukla poglede gostiju, a Zdenka nije skrivala oduševljenje. Ipak, kada je ostala sama pred kamerama, otkrila je i jedan detalj koji joj nije potpuno sjeo

RTL.hr
24.09.2026 18:40

Osim jelovnika i atmosfere, u 'Večeri za 5' važan je i izgled stola, a Tomislav je za svoje goste pripremio elegantnu dekoraciju koja nije prošla nezapaženo.

Zdenka, Tomislav, Večera za 5
Zdenka, Tomislav, Večera za 5 FOTO: RTL

Njegov trud odmah je primijetila vjeroučiteljica Zdenka koja mu je pohvalila uređenje.

"Stol ti je baš lijepi", rekla je Zdenka Tomislavu u lice, no kasnije je pred kamerama otkrila i malu zamjerku.

"Zamjerka mi je umjetno cvijeće", priznala je.

Zdenka, Večera za 5
Zdenka, Večera za 5 FOTO: RTL

Ipak, sitnica joj nije umanjila ukupni dojam. Zdenka je zaključila da joj je Tomislavov stol izgledao prekrasno, elegantno i posebno – čak ga je proglasila najljepšim stolom koji je vidjela ovaj tjedan.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 zdenka tomislav
Večera za 5

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