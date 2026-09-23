Vjeroučiteljicu u 'Večeri za 5' iznenadilo da je Nenad bio boksač: 'Ne djeluješ mi agresivno i nasilno'

Nenad je svoje goste u 'Večeri za 5' iznenadio pričom iz djetinjstva. Dok su razgovarali o njegovom životu i interesima, otkrio je da se kao dijete bavio boksom.

To je posebno iznenadilo jednu od natjecateljica, vjeroučiteljicu, koja je priznala da joj ta informacija nikako ne ide uz njegov karakter. "Ja boksače uvijek doživljavam kao nekakve agresivce i nasilnike, a to mi ne ide s njim. Više mi djeluješ smireno i opušteno, a za boks mislim da treba agresivnosti", rekla je.