Extra video
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Večera za 5

Vjeroučiteljicu u 'Večeri za 5' iznenadilo da je Nenad bio boksač: 'Ne djeluješ mi agresivno i nasilno'

Osim kuhanja i druženja, 'Večera za 5' često donese i zanimljive životne priče kandidata. Tijekom Nenadove večeri u Varaždinu jedno je priznanje posebno iznenadilo ostale natjecatelje – otkrio je da se kao dijete bavio boksom, što se nije uklapalo u njihovu sliku o njemu

RTL.hr
23.09.2026 19:00

Nenad je svoje goste u 'Večeri za 5' iznenadio pričom iz djetinjstva. Dok su razgovarali o njegovom životu i interesima, otkrio je da se kao dijete bavio boksom.

To je posebno iznenadilo jednu od natjecateljica, vjeroučiteljicu, koja je priznala da joj ta informacija nikako ne ide uz njegov karakter. "Ja boksače uvijek doživljavam kao nekakve agresivce i nasilnike, a to mi ne ide s njim. Više mi djeluješ smireno i opušteno, a za boks mislim da treba agresivnosti", rekla je.

Nenad, Večera za 5
Nenad, Večera za 5 FOTO: RTL

Drugi kandidat ponudio je drugačiji pogled na taj sport. "Više treba pameti za boks", zaključio je.

Nenad se složio da boks nije samo stvar snage i fizičke spremnosti, već sport koji zahtijeva niz različitih sposobnosti. "Trebaju razne kvalitete", objasnio je Nenad.

Zdenka, Večera za 5
Zdenka, Večera za 5 FOTO: RTL

Njegova priča tako je otvorila razgovor o tome koliko se prvi dojam često razlikuje od stvarne osobe. Iza mirnog i opuštenog voditelja krije se i iskustvo iz sportskih dana koje njegovi gosti nisu očekivali.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 nenad
Večera za 5

Tomislav iz 'Večere za 5' ima šestero djece: 'Ja sam sebe ostvario'

Večera za 5

Domaćin 'Večere za 5' s ocem zasvirao gostima: 'Dobro mi došel prijatelj u pravi zagorski dom'

Moglo bi te zanimati

Vjeroučiteljica, poznati reper i otac šestero djece: Evo tko su kandidati ovotjedne 'Večere za 5'!

Od 'Divljih pčela' do 'Love Islanda Adria': Evo što vas sve večeras čeka na RTL-u

Alani u 'Večeri za 5' došla pomoći prijateljica i izazvala kaos, cikla završila na podu: 'Zapeo mi nož'

'Večeru za 5' kuha kći poznatog pokojnog kemičara: 'Moj otac bio je najbolji lik na svijetu'

Svi žele ovaj recept iz 'Večere za 5': Zoran je u desertu spojio palačinke, jabuke i orahe

Mija iz 'Večere za 5' za RTL.hr otkrila posebnu priču o kući u Cavtatu: 'Moja nona je za istim stolom proslavila sto godina'

Pročitaj na Net.hr
Tomislav je pobjednik zagrebačkog tjedna Večere za 5: 'Nagrada ide na obiteljsko putovanje'
Godinama bio na meti kritika zbog razvoda: Ovako danas izgleda kći Francesca Tottija
Zavodljivo izdanje u Beogradu: Nikolina Pišek u svijetloplavom korzetu naglasila dekolte
Skinula više od 45 kilograma: Bridget Fonda u rijetkom izlasku pokazala kako sad izgleda
Pukao brak reality-zvijezda: Hvalio se s više od 2500 žena, a sad tvrdi da je ona bila posebna
Zgodna brineta privukla poglede u šetnji Karlovcem
Ella Dvornik iskreno o tajanstvenom 'Meštru': 'On je moj dečko koji mi nije dečko'
Emotivna komemoracija za Jimmyja Stanića: Brojni poznati došli se oprostiti od velikana
Dvostruka pobjednica Eurosonga Loreen stigla u BiH: Posjetila poznate tunele u Visokom
Rene Bitorajac narugao se novom Maksimiru, videosnimka postala viralni hit