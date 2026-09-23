Vjeroučiteljicu u 'Večeri za 5' iznenadilo da je Nenad bio boksač: 'Ne djeluješ mi agresivno i nasilno'

Nenad je svoje goste u 'Večeri za 5' iznenadio pričom iz djetinjstva. Dok su razgovarali o njegovom životu i interesima, otkrio je da se kao dijete bavio boksom.
To je posebno iznenadilo jednu od natjecateljica, vjeroučiteljicu, koja je priznala da joj ta informacija nikako ne ide uz njegov karakter. "Ja boksače uvijek doživljavam kao nekakve agresivce i nasilnike, a to mi ne ide s njim. Više mi djeluješ smireno i opušteno, a za boks mislim da treba agresivnosti", rekla je.
Drugi kandidat ponudio je drugačiji pogled na taj sport. "Više treba pameti za boks", zaključio je.
Nenad se složio da boks nije samo stvar snage i fizičke spremnosti, već sport koji zahtijeva niz različitih sposobnosti. "Trebaju razne kvalitete", objasnio je Nenad.
Njegova priča tako je otvorila razgovor o tome koliko se prvi dojam često razlikuje od stvarne osobe. Iza mirnog i opuštenog voditelja krije se i iskustvo iz sportskih dana koje njegovi gosti nisu očekivali.
Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.