Vjerujete li u ljubav na daljinu? Domaćica Nevenka tako živi već 22 godine

Domaćica posljednjeg dana ovotjedne 'Večere za 5' Nevenka već više od dva desetljeća održava brak na daljinu. ''Radili smo zajedno u Austriji te se vratili nazad u Hrvatsku, planirali smo tu ostati raditi. Nije bilo baš sjajno pa se on odlučio vratiti'', objasnila je Nevenka . ''Svake godine obećava kako će se vratiti u Hrvatsku, ali evo još nije – bez nas je 22 godine'', dodala je. Njezin muž je posjeti svaka dva tjedna – možda je upravo to recept za uspješan brak.

''Podizati djecu bez supruga je teško, ako nisi u zajednici s tom osobom, ali ako je to osoba udaljena kako bi djeci i ženi bilo lakše financijski – onda mislim da joj je puno lakše nego da je i on ovdje, a da možda nemaju to što imaju'', komentirala je Višnjica.