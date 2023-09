Vjerujete li u ljubav na daljinu? Mišljenja kandidata podijeljena: 'To je ništa, to je nula'

Stelu smo osim u ovotjednoj emisiji 'Večere za 5' gledali i u emisiji 'Ljubav je na selu' gdje je pronašla svoju ljubav te se zaručila, a trenutno je ta ljubav na daljinu. "Nije lagano, ali ako si siguran u neku osobu i ako joj vjeruješ onda naravno možeš opstati na daljinu, na blizinu, daljina je samo izgovor – bar meni, ako nekoga stvarno voliš'', ispričala je Stela.

Također je dodala kako joj je za sada daljina test ljubavi. 'Ovisi kako na to tko gleda'', rekla je. No Božena je komentirala kako ljubav na daljinu ne funkcionira. "Ne bih pristala na to'', istaknula je. Istog je mišljenja i Božidar. ''Veza na daljinu je nikakva, vjeruj mi – ja znam. To je ništa, to je nula", ispričao je.